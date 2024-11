11 victoires de suite pour commencer : jusqu’où iront les Cavaliers ?

En écartant les Nets, les Cavaliers poursuivent leur parcours parfait avec une 11e victoire et toujours aucune défaite au compteur. Commencer un exercice avec une telle série est un exploit puisque Kenny Atkinson et ses hommes ne sont que la 12e équipe de l’histoire à réussir cela !

Avant eux, les Celtics en 1964/65, les Blazers en 1990/91, et les Lakers et les Hawks, la même année, en 1997/98 avaient enchaîné onze victoires de suite avant de s’incliner. Les Sonics en 1982/1983 puis les Bulls en 1996/97 avaient eux réussi à gagner 12 matches d’affilée avant de connaître leur première défaite.

Le record encore très loin

Les Celtics en 1957/58 puis les Mavericks en 2002/03 étaient eux montés jusqu’à un bilan de 14-0 pour entamer la saison régulière. Quand les Washington Capitols en 1948/49 et les Rockets en 1993/94 avaient seulement perdu leur 16e match, après avoir réussi un superbe 15-0.

Ce 15-0 fut d’ailleurs pendant plusieurs années le record NBA, avant que les Warriors n’explosent tous les compteurs en 2015/16, la saison où ils établiront le record, effaçant les Bulls de l’histoire, avec 73 victoires pour 9 défaites. Stephen Curry et sa bande avaient alors remporté leurs 24 premiers matches ! Golden State avait enfin perdu le 12 décembre 2015, après plus de six semaines de compétition…

Le 15-0 est-il possible pour les Cavaliers ?

Si penser au record pour Cleveland est encore fantaisiste, en revanche, imaginer égaler les Capitols et les Rockets n’est clairement pas impossible. Il suffit de regarder le calendrier de Donovan Mitchell et compagnie. Dans la semaine qui va s’ouvrir ce lundi, ils joueront Chicago, Philadelphie, encore Chicago et Charlotte, sans jamais être en « back-to-back ». Remporter ces quatre matches et parvenir à 15-0 est ainsi une possibilité.

Pourquoi s’arrêter à 15 victoires ? Parce que le 19 novembre, les Cavaliers iront à Boston pour défier les Celtics et là, si la série est toujours en cours, elle sera en danger. Car on le sait aussi, plus une série de victoires est longue, plus elle devient un objectif pour les adversaires. Tous veulent devenir ceux qui y mettront fin et cela rendra le choc contre les champions en titre encore plus savoureux – si les Cavaliers sont toujours invaincus évidemment.

Dernier chiffre enfin : sur les onze précédents, qui ont remporté au moins 11 matches pour ouvrir une saison régulière, seules trois équipes ont finalement remporté le titre NBA en fin de saison. Ce furent les Celtics en 1965, les Rockets en 1994 et les Bulls en 1997.