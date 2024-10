Malgré la défaite, les Pistons veulent retenir le positif

Les Pacers ont eu chaud à Detroit. Il a fallu attendre les dernières minutes pour qu’ils fassent craquer des Pistons solides et sérieux, qui ont mené pendant un long moment. Même après une période de disette de cinq minutes sans panier en troisième quart-temps, les joueurs de JB Bickerstaff ont réussi à maintenir le cap.

Ce n’est vraiment que dans les derniers instants du dernier quart-temps, face aux paniers de Pascal Siakam et Tyrese Haliburton que les Pistons ont fini par s’incliner de six points (109-115). N’est-ce pas frustrant ?

« Il y a beaucoup de positif. On a fait énormément de bonnes choses, de la circulation du ballon à notre défense », estime JB Bickerstaff. « C’est une grosse équipe en face, avec sa capacité à écarter le jeu et je trouve que les gars ont été excellents pour appliquer les consignes. La balle a bien bougé, on a été dans la raquette, on a trouvé les shooteurs. On doit seulement être régulier et faire avec, que ça rentre ou non. »

« Je suis satisfait de ce qu’on a fait dans cette partie et de ce point de départ »

Les Pistons peuvent particulièrement se réjouir de leur première période en défense. Les Pacers ont été limités à 49 points à 43% de réussite au shoot, 25% à 3-pts, tout en perdant 11 ballons.

« L’énergie et l’intensité physique étaient excellentes », poursuit le coach. « La communication, l’application des consignes etc. tout cela était fait à très haut niveau. On va continuer de s’améliorer, à comprendre comment on réalise une bonne première mi-temps, puis trois quart-temps, enfin quatre quart-temps. Mais la volonté est là. Je suis satisfait de ce qu’on a fait dans cette partie et de ce point de départ. »

Attention tout de même puisque la saison passée, avant de perdre 28 matches de suite (record NBA), les joueurs du Michigan avaient remporté deux des trois premières rencontres de la saison. Méfiance donc face aux belles promesses.

« C’est encore là, je ne vais pas oublier. Je n’essaie pas d’enterrer ça, cela fait partie de moi », rappelle Cade Cunningham. « Il faut surtout avoir la mémoire courte. C’est une nouvelle saison, une nouvelle année. On a de nouveaux joueurs, une énergie nouvelle. On va aborder le prochain match avec confiance, en gardant la même énergie. On va gagner des matches, je ne suis pas inquiet, il s’agit surtout d’apprendre de nos erreurs et de s’améliorer. »