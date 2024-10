Pour ce deuxième Top 10 de la saison, on retrouve les envolées et les finitions de Jalen Green et Ja Morant, ou encore le panier de Kevin Durant qui envoie les Suns en prolongation dans la nouvelle salle des Clippers.

Au sommet, deux posters. D’abord celui de Cade Cunningham sur Myles Turner, qui avait déjà souffert face à Jalen Duren. Puis, à la première place, Brandon Miller qui s’impose avec violence devant Jabari Smith Jr.