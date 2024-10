Les Suns font une croix sur Frank Kaminsky

Il était en pole position pour prendre la 15e et dernière place de l’effectif. Frank Kaminsky n’ira finalement pas plus loin avec les Suns. Selon Hoopshype, la franchise de l’Arizona a préféré couper l’intérieur de 31 ans.

Pour mémoire, après une saison au Partizan Belgrade, le 9e choix de la Draft 2015 des Hornets tentait de revenir dans la Grande Ligue avec une invitation au camp des Suns. En Euroleague, il avait tourné à 8.9 points, 3.4 rebonds et 1.6 passe de moyenne, soit une production comparable à ses trois saisons passées aux Suns, de 2019 à 2022.

« Je suis de retour là où j’ai toujours voulu être. Ce qui doit arriver arrivera. Je suis dans la position que je voulais, après avoir retrouvé une bonne santé et être parti jouer à l’étranger. Je suis heureux de cette opportunité, mais ce qui doit arriver arrivera », lâchait-il plus tôt dans la semaine.

Frank Kaminsky n’est pas parvenu à convaincre son ancienne équipe à l’issue d’une présaison discrète. En quatre apparitions, il a tourné à environ 5 points (43% aux tirs dont 30% de loin) et 3 rebonds de moyenne, en 10 minutes.

À voir si les Suns partent en quête d’un nouvel intérieur alors que Mason Plumlee sera le relais de Jusuf Nurkic au poste de pivot, et que Bol Bol est toujours là en rotation intérieure, en plus du rookie Oso Ighodaro. Et que Kevin Durant est promis au poste 4, avec Tyus Jones, Devin Booker et Bradley Beal qui l’accompagnent dans le cinq.

Frank Kaminsky Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHA 81 21 41.0 33.7 73.0 0.9 3.3 4.1 1.2 1.6 0.5 0.7 0.5 7.5 2016-17 CHA 75 26 39.9 32.8 75.6 0.8 3.7 4.5 2.2 1.9 0.6 1.0 0.5 11.7 2017-18 CHA 79 23 42.9 38.0 79.9 0.6 3.1 3.7 1.6 1.2 0.5 0.8 0.2 11.1 2018-19 CHA 47 16 46.3 36.0 73.8 0.8 2.6 3.5 1.3 1.5 0.3 0.9 0.3 8.6 2019-20 PHX 39 20 45.0 33.1 67.8 0.9 3.6 4.5 1.9 1.9 0.4 1.0 0.3 9.7 2020-21 PHX 47 15 47.1 36.5 61.7 0.8 3.2 4.0 1.7 1.5 0.3 0.5 0.4 6.6 2021-22 PHX 9 20 54.5 33.3 90.0 1.2 3.3 4.6 1.4 1.6 0.9 0.6 0.8 10.6 2022-23 ATL 3 4 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.3 Total 380 21 42.9 34.8 74.5 0.8 3.3 4.0 1.6 1.6 0.4 0.8 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.