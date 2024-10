Comment JJ Redick et Paul Pierce ont inspiré Trey Murphy III

Pour la deuxième année de suite, Trey Murphy III va manquer le match d’ouverture des Pelicans. Touché à la cuisse, l’ailier de NOLA sera réévalué dans trois semaines. L’an dernier, à cause d’une blessure au genou, il n’avait démarré la compétition que début décembre.

Dans une interview pour Hoopshype, il se souvient qu’à son retour, il s’était montré efficace. « Je shootais très bien. Puis j’ai eu un contretemps, une rechute au niveau du genou, et j’ai dû rester sur le banc de touche. Quand je suis revenu, j’ai probablement été mauvais pendant environ deux mois. Je ne shootais pas bien du tout. C’était vraiment difficile à vivre parce que je pensais faire tout ce qu’il fallait. »

Sur le mois de janvier, au cours duquel il a dû repasser brièvement par l’infirmerie, sa production avait chuté à 11 points de moyenne pour 38% aux tirs, dont 29,5% de loin. Il s’est alors adressé à l’un de ses amis, ancienne connaissance des Pelicans et plutôt bon connaisseur en matière de tir : JJ Redick.

Des progrès mois après mois

« Il me disait simplement qu’on ne peut pas tout récupérer en une seule fois, et qu’il y aura des matchs où l’on fera 3/8, 5/12 ou autre. Et c’est comme ça, d’accord, je ne vais pas revenir à 40% en un seul match, mais si je prends ces petites victoires, et que je continue à construire là-dessus… C’est la chose la plus importante que j’ai retenue », rapporte l’ailier de la Nouvelle-Orléans.

Sa patience va payer puisque toutes ses courbes – moyenne de points, adresse générale et à 3-points – vont remonter mois après mois. Jusqu’à un mois d’avril hyper accompli à près de 20 points de moyenne avec 50% aux tirs, dont 42% derrière l’arc. De quoi boucler sa saison à 38% et faire de lui l’une des principales menaces extérieures de l’équipe en considérant son gros volume de tirs.

Pour se remettre sur le droit chemin, Trey Murphy III s’est également référé aux mots de Paul Pierce. « Il a expliqué lors d’un podcast qu’il était à 1/13 à la mi-temps d’un match et qu’un de ses entraîneurs lui a demandé comment il se sentait. Et il a répondu qu’il se sentait très bien, qu’il avait l’impression que les tirs étaient rentrés, et qu’il finirait par les rentrer de toute façon. »

Se sentir bien malgré les ratés

Il fait vraisemblablement ici référence à un match où, un soir de décembre 2001, l’ancienne légende des Celtics avait regagné le vestiaire avec un 1/16 aux tirs… avant de planter 46 points par la suite sur le parquet des Nets (48 points à 13/34 au final).

Trey Murphy III se souvient lui-même d’un match contre Washington à domicile. « Et je crois que j’étais à 3/10, mais trois de ces ratés me paraissaient vraiment bons, alors dans ma tête j’étais à 6/10. Après cela, je me suis dit que si je me sentais bien après les tirs manqués, alors je savais que tout irait bien. Ensuite, j’ai commencé à rentrer des tirs. »

D’où l’importance pour lui, outre l’importance d’avoir une « mémoire courte » pour vite oublier les ratés, d’avoir un mental d’acier : « Le tir, c’est probablement 40% de mécanique et 60% de mental. Le côté mental est donc l’élément le plus important. »

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.8 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 Total 198 25 45.4 39.2 86.7 0.8 2.8 3.6 1.4 1.4 0.8 0.6 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.