Un record et de la frustration pour Evan Fournier en Euroleague

Une bonne coupe vers le cercle pour finir en layup, puis un panier primé en transition. Et voilà Evan Fournier lancé avec les cinq premiers points de son équipe, lors de leur confrontation face à l’Anadolu Efes.

Plus discret par la suite, le Français de l’Olympiakos signait un immense 3e quart-temps pour permettre à son équipe de s’accrocher. En seulement 16 minutes, l’international tricolore terminait avec 20 points (7/11 aux tirs, dont 4/6 de loin) au compteur, mais son équipe s’est inclinée d’un rien (91-89) face aux coéquipiers de Shane Larkin (24 points).

Et il se sent responsable pour des erreurs dans le « money time ». « C’est ma faute. Je fais deux mauvaises actions. La première où je me fais voler un ballon parce que mon dribble est trop haut et l’autre qui est juste une mauvaise lecture. Je me sentais bien mais ces deux actions nous font perdre le match, au moment où l’équipe avait le plus besoin de moi. C’est frustrant », déplore-t-il au micro de Novasports.

Un départ moyen pour l’Olympiakos

Auteur de son record personnel sur la scène européenne, il retient du bon et du moins bon sur ce match. « On a bien commencé le match. On a fait de bonnes choses offensivement. On a bien fait circuler le ballon. On doit bâtir là-dessus. Et nous assurer de nous occuper des rebonds et des pertes de balle en premier », réclame celui qui a perdu 3 des 9 ballons de son équipe.

En Euroleague, Evan Fournier fait jusqu’ici le yoyo dans ses performances : 5 points face au Fenerbahce pour démarrer, puis 15 face à Kaunas, et 5 contre Milan, avant ce record. Avec un bilan de 2 victoires pour autant de défaites, sa formation occupe la 7e place du classement.