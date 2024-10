Après l’affaire Jontay Porter, les bookmakers limitent les paris sur les joueurs aux contrats précaires

Suite à l’affaire Jontay Porter, qui avait fait semblant d’être blessé pour permettre de valider des paris sur des performances ratées de sa part, la NBA a discuté avec les bookmakers américains durant l’été.

Première mesure ? Les principaux bookmakers (FanDuel, DraftKings, BetMGM, ESPN BET et Caesars Sportsbook) ne proposeront pas cette saison de paris « under » sur les joueurs en « two-way contract » ou signés via des contrats de dix jours, c’est-à-dire qu’on ne pourra pas miser sur des perfs ratées de ces joueurs aux contrats précaires.

L’idée est évidemment que les joueurs avec des contrats classiques ont trop à perdre en trafiquant leurs performances, et que les risques viennent donc davantage des joueurs dont la place en NBA n’est pas assurée.

D’ailleurs, Jontay Porter disposait d’un « two-way contract » lorsqu’il a décidé de trafiquer ses performances.

Le frère de Michael Porter Jr. a dans la foulée été banni de la ligue, Adam Silver expliquant qu’il s’agissait du « péché capital » pour la NBA. Et le « commissionner » aimerait ne pas avoir à gérer d’autres cas du genre…