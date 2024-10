Les Warriors dévoilent leur hommage à Jerry West

Il n’y a pas que les Lakers qui vont rendre hommage à Jerry West cette saison, puisque les Warriors ont aussi décidé d’honorer la mémoire de leur ancien dirigeant, décédé le 12 juin dernier à l’âge de 86 ans. Ce vendredi, au Chase Center, on découvrira les initiales « JW » sur le parquet, et les joueurs des Warriors et des Lakers observeront une minute de silence en l’honneur de Jerry West.

Avant le match, Stephen Curry recevra son trophée de « Clutch Player of the Year » 2023/24, une récompense nommée en l’honneur de Jerry West, surnommé « Mr. Clutch ».

Passé par les Grizzlies et les Lakers comme dirigeant, Jerry West avait rejoint les Warriors comme membre du conseil exécutif en 2011 et il occupera ce poste jusqu’en 2017. Une période marquée par cinq participations consécutives aux playoffs, trois finales NBA et deux titres de champion NBA.

Le week-end dernier, Jerry West est devenu la première personnalité à entrer pour la troisième fois au Hall Of Fame. Déjà intronisé comme joueur NBA, puis comme membre de Team USA, il a été honoré comme dirigeant.

Comme GM des Lakers, il a été l’architecte des titres de 1985, 1987, 1988, 2000, 2001 et 2002. Devenu par la suite GM des Grizzlies (2002-2007), il a remporté deux trophées de meilleur dirigeant de l’année. A partir de 2011, il avait ainsi ensuite accepté des rôles de consultants aux Warriors donc, puis aux Clippers jusqu’à son décès.