Ouragans en Floride : la famille propriétaire du Magic annonce 600 000 dollars de dons

La famille DeVos de nouveau en soutien de la population locale. Celle-ci, à la tête du Magic, a annoncé un don de 500 000 dollars à l’ONG United Way of Florida par l’intermédiaire de la fondation de la famille, pour contribuer aux efforts de secours liés aux ouragans Hélène et Milton dans l’État de Floride.

En outre, Ryan DeVos, vice-président de Magic chargé de l’engagement des actionnaires, et sa femme, Michelle, ont annoncé une contribution de 100 000 dollars à une autre ONG, Heart of Florida United Way, pour la même cause.

La famille DeVos et la franchise du Magic, dont un match de présaison a été annulé en raison des conditions climatiques, travaillent en étroite collaboration avec les partenaires et les responsables locaux pour venir indirectement en aide aux personnes les plus touchées dans le centre de la Floride et dans l’ensemble de la région.

« Nous voulons que les habitants du centre de la Floride et de tout l’État sachent qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation. Cette communauté résiliente s’est toujours unie pour aider les autres, et nous sommes très fiers de faire partie de ce soutien. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui vivent à Orlando et en Floride », a déclaré Dan DeVos, le président de l’équipe floridienne.

Des milliards de dégâts

Selon un récent bilan, l’ouragan Milton a fait au moins 16 morts et 50 milliards de dégâts dans une région déjà meurtrie par le passage du puissant ouragan Hélène, environ deux semaines plus tôt. Celui-ci a fait au moins 237 victimes aux Etats-Unis, font une vingtaine en Floride.

Dans son communiqué, la famille DeVos rappelle avoir contribué, en 2022, à hauteur de plus d’un million de dollars pour les efforts de secours à la suite de la dévastation causée par l’ouragan Ian.

Deux ans plus tôt, elle avait mis en place un fonds de compensation de 2 millions de dollars pour les employés à temps partiel du Magic, du Kia Center, du Lakeland Magic et des Solar Bears, soit environ 1 800 personnes, pendant la suspension de leur activité à cause du Covid.

Les Devos avaient également contribué, en 2004, pour 1 million de dollars pour soutenir les secours dans plusieurs comtés après le passage de l’ouragan Charley, ou encore effectué un don de 400 000 dollars au One Orlando Fund suite à l’attentat de la boîte de nuit Pulse à Orlando en 2016 (50 morts).