Autour de Victor Wembanyama, San Antonio veut se transformer en Fort Alamo

Si Victor Wembanyama est déjà considéré par certains comme le meilleur défenseur de la NBA, on ne peut pas dire que les Spurs suivent son exemple. La saison passée, les joueurs de Gregg Popovich encaissaient 113 points sur 100 possessions, et ils s’étaient classés à la 22e place parmi les meilleures défenses du pays.

Mais le message adressé au training camp est clair : tout le monde soit se défoncer en défense et Coach Pop’ apprécient que le rookie Stephon Castle et Blake Wesley montrent l’exemple. Comment par exemple, dans la victoire face au Magic, limité à 97 points. « J’ai vraiment adoré la défense de Blake et Steph’ et qu’ils suivent les attaquants » confie le coach des Spurs. « Ils ont une super mentalité, et j’espère que ça va infuser sur les autres joueurs ».

Chris Paul trouve ça dingue !

A confirmer ce soir face au Jazz, invaincu après trois rencontres de présaison. « On était plus agressif et physique en défense face au Magic. C’est ce qui fait la différence. On doit le faire car on n’était pas très bon en défense et c’est pour cette raison qu’on met l’accès là-dessus cette saison » enchaîne Popovich.

Pour y parvenir, les Spurs sont allés chercher deux vétérans, connus pour leurs qualités défensives : Chris Paul et Harrison Barnes. Les deux découvrent l’impact de « Wemby » en défense. « C’est fou ! Jouer contre lui, c’est une chose, mais quand vous voyez Paolo (Banchero) dribbler en pensant qu’il peut aller au cercle, et que tout le monde se met à ressortir le ballon, c’est vraiment dingue », raconte CP3. « Nous devons tous être prêts parce qu’il compense tellement d’erreurs que cela va nous obliger à faire des rotations. C’est un processus d’apprentissage et nous allons continuer à essayer de le comprendre. »

« Wemby » impressionné par les progrès de l’équipe

Cela passe par la communication, de la mobilité et de la lecture du jeu. « Il faut réaliser des stops, et ça doit être notre identité » lâche Zach Collins. « Chris Paul va énormément nous aider. Harrison Barnes va aussi énormément nous aider. Tous ceux qui ont un an de plus vont être utiles. Mais s’il n’y a pas de stops, ça ne servira à rien. »

Et qu’en pense Wembanyama, placé au coeur de la défense, en dernier rempart ? « Ce que je retiens du premier match que j’ai regardé, et du second que j’ai joué, c’est que tout le monde s’est amélioré pendant l’été. Je me suis demandé quelle sera la limite si tout le monde continue à s’améliorer d’année en année. Je ne crois pas que ce soit le cas partout ailleurs, car j’ai vu tout le monde s’entraîner et il semble que cela va payer. »