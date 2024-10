À l’image des Rockets, Jabari Smith Jr. est très ambitieux

Le déclic a eu lieu sur la deuxième partie de saison pour les Rockets, dont le roster avait été remodelé l’été dernier pour espérer accrocher les playoffs avec notamment les arrivées de Fred VanVleet et Dillon Brooks. Après avoir remporté 14 de ses 20 derniers matchs, Houston a fini au pied du « play-in », comme stoppé dans son élan. De quoi aiguiser l’ambition de Jabari Smith Jr. et de ses coéquipiers à l’entame de cette nouvelle saison.

« On n’était pas prêts pour que la saison s’arrête, vous voyez ce que je veux dire ? On avait toujours ce même appétit, cette envie de jouer, et d’accrocher les playoffs », se souvient l’intérieur. « Donc durant l’intersaison, on a eu comme un mauvais goût dans la bouche qu’on n’a pas vraiment aimé. Et donc on veut transposer tout ça sur cette année. On va garder ce sentiment pendant le training camp, et on est prêts à y aller . On est chauds ».

Un groupe quasi inchangé

Jabari Smith Jr. aborde donc cette saison avec le couteau entre les dents, estimant que cette année sera la bonne pour Houston, qui court après une participation en playoffs depuis 2020. Pour lui, le jeune noyau dur des Rockets, qu’il compose notamment avec Jalen Green et Alperen Sengun, est enfin arrivé à maturité.

« Cette année, on veut faire de grandes choses. On sait à quel point on a été proche de se faire une place en playoffs et combien de matchs on a laissés filer. On doit rassembler toutes nos énergies et faire une grande saison. Il y a certains joueurs comme Alperen Sengun et Jalen Green avec qui je joue depuis deux ans maintenant. Donc on se connaît, on sait quoi attendre de chacun. Et après avoir passé toute la saison dernière avec Fred VanVleet, Jeff Green, Dillon Brooks, on a le sentiment de pouvoir se parler, on sait ce dont chacun est capable ».

Une confiance en hausse

Sur le plan personnel aussi, Jabari Smith Jr. espère passer un cap après avoir montré plus d’assurance lors de sa saison sophomore, ce qui s’en est ressenti dans ses statistiques globales. Son plan pour parvenir à ses fins : mettre les bouchées doubles à l’entraînement, et travailler toujours plus.

« Tout le monde se fixe des objectifs, et tu peux les atteindre ou ne pas les atteindre. Je me fixe des objectifs très élevés. Ce n’est pas pour minimiser ce que j’ai fait, mais c’est juste que par rapport à ce que j’envisage pour moi, je ne suis pas encore arrivé où je veux », a-t-il confié. « J’ai été très heureux de ma progression de ma saison rookie à ma saison sophomore. Juste l’aisance que j’ai pu développer, la confiance. À chaque saison qui commence, je me sens plus en confiance, à ma place, plus sûr de moi. Donc j’ai été très confiant en entamant cette intersaison ».

Battus à Utah pour leur premier match de pré-saison cette nuit (122-113), les Rockets sont attendus à OKC demain.

Jabari Smith, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 32 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 Total 155 31 43.0 33.5 79.8 1.7 6.0 7.7 1.4 2.8 0.6 1.3 0.9 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.