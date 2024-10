Pour sortir du tunnel, Damion Lee n’a pas hésité à consulter un psychologue

La dernière fois que Damion Lee a joué un match NBA, c’était le 11 mai 2023, face aux Nuggets, en playoffs. Il n’a donc pas disputé l’exercice 2023/24, à cause d’une blessure au ménisque du genou droit contractée lors d’un entrainement avant le début de saison régulière, en octobre 2023.

L’ancien des Warriors a ainsi signé son retour lors du training camp de Phoenix, non sans émotion. « J’avais le trac », relate-t-il. « J’ai essayé de vivre le moment le plus possible, de rester dans l’instant. »

Damion Lee avait besoin d’aide pour surmonter cette épreuve

« C’est dingue de voir le bond en avant que l’on peut faire », poursuit le joueur des Suns, qui remarque, via ses posts sur Instagram publiés au fil de sa rééducation, le chemin qu’il a parcouru. « Il y a un mois, jamais je n’aurais imaginé être dans la position dans laquelle je me trouve actuellement. Il y a trois mois, encore moins. »

Quasiment un an après son opération (le 10 octobre 2023), Damion Lee raconte aussi avoir consulté un psychologue pour affronter cette saison blanche. Pour lui, mais également pour les autres.

« Je pense qu’il y a des moments où, en tant qu’homme et homme noir, dans cette société, on a l’impression que consulter n’est pas une solution. On va chez le coiffeur, c’est notre thérapie. La musique et le sport le sont aussi. Mais il existe des moyens de sortir de son propre esprit, de sa propre tête qui sont nécessaires et doivent être encouragés », dit-il. « Cela va au-delà de moi : j’ai une femme, deux enfants, je ne peux pas me permettre de ne pas être dans un bon état d’esprit. Des gens comptent sur moi. »

Les Suns aussi, qui ont accueilli avec joie ses dunks lors des entraînements. « Les gars ont dit qu’il fallait peut-être arrêter l’entraînement car je venais de dunker », s’amuse-t-il.

« Je suis si heureux pour lui », commente Kevin Durant. « Il a connu tellement de blessures et d’opérations dans sa carrière, à l’université et en NBA. Il y a quelque chose dans le caractère d’un homme qui continue à venir travailler, tous les jours, quand des choses comme ça, des blessures, vous arrivent. C’est un bosseur, un gros compétiteur. »

Aller chercher sa chance

Comme le rappelle le All-Star, plus jeune, avant même ses premiers pas en NBA, le beau-frère de Stephen Curry avait été déjà gravement blessé et à de nombreuses reprises : les ligaments croisés des deux genoux, une main cassée (deux fois) et de multiples opérations aux pieds.

« J’en ai vu et je suis toujours debout. Cette persévérance, cette résilience, c’est la foi. Il faut croire que c’est possible », affirme-t-il. « Cela vient aussi avec le fait de ne pas avoir été drafté. Des gars comme moi, on n’a pas des chances comme ça. Il faut aller les chercher. »

Prolongé cet été, pour une saison, donc libre en 2025, Damion Lee est conscient que cette saison est « très importante » dans sa carrière. « Je ne m’attends pas à jouer 30 minutes par match », tempère-t-il. « Je connais mon rôle. Quand le moment sera venu pour moi d’y aller, alors je vais faire de mon mieux. »

« On peut voir la joie sur son visage », remarque, pour conclure, Bradley Beal. « On a vu sa rééducation l’année dernière, sa concentration, les bons et les mauvais jours. Mais aussi son combat, sa confiance en lui pour surpasser tout ça. C’est exemplaire et cela montre son caractère, son courage. »