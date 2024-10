L’homme qui a escroqué Dwight Howard et Chandler Parsons de huit millions de dollars condamné

Un homme d’affaires de l’État de Géorgie a été reconnu coupable vendredi, par un jury fédéral de Manhattan, d’avoir escroqué les anciens joueurs NBA Dwight Howard et Chandler Parsons d’un montant total de 8 millions de dollars, en 2021.

Calvin Darden Jr. a été reconnu coupable de fraude, fraude bancaire, blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation de complot. Il était impliqué dans de nombreuses combines avec l’ancien agent NBA Charles Briscoe, qui a plaidé coupable pour son rôle dans l’affaire l’année dernière.

Les enquêteurs ont présenté des preuves montrant que le pivot avait envoyé à Calvin Darden Jr. une somme de 7 millions de dollars pour ce qui devait être le projet d’achat du Dream d’Atlanta, la franchise WNBA.

« Je voulais le trouver (son agent) et lui casser la gueule. Je voulais le tuer. C’était un groupe de personnes qui étaient toutes dans le même bateau. […] Ils avaient le même but : vous prendre ce que vous avez », a récemment dénoncé Dwight Howard dans son podcast. Natif d’Atlanta, il avait discrètement travaillé sur ce projet de rachat alors qu’il évoluait encore dans la Grande Ligue.

Un million pour développer la carrière de… James Wiseman

« Mon plan était d’acheter le Dream d’Atlanta. Je me suis dit : ‘Je veux vraiment faire ça parce que j’ai deux filles. Un jour, elles voudront jouer au basket. Je peux faire en sorte qu’elles puissent jouer pour le Dream lorsqu’elles seront plus âgées’ », visait l’ancien pivot, qui avait déjà promis à sa mère de lui acheter des billets à la saison et de lui envoyer des produits dérivés de l’équipe féminine.

Sauf qu’il s’est fait avoir, tout comme son ancien coéquipier aux Rockets. Chandler Parsons a, lui, été piégé dans un investissement frauduleux censé contribuer au développement de la carrière de… James Wiseman. Calvin Darden Jr. avait réussi à lui soutirer un million de dollars. Rocambolesque.

Grâce à sa fraude, le mis en cause a utilisé 6,1 des 7 millions de dollars de Dwight Howard pour acheter deux voitures, dont une Lamborghini, un piano à 110 000 dollars, des montres à 90 000 dollars et une maison à Atlanta d’une valeur de 3,7 millions de dollars.

Une peine de 11 à 14 ans devrait être requise à l’encontre de Calvin Darden Jr. qui, huit ans plus tôt, avait déjà été condamné à un an de prison. Il s’était fait passer pour son père, Cal Darden, qui a siégé au conseil d’administration de plusieurs grandes entreprises, dans le cadre d’une tentative ratée d’achat du magazine Maxim. Il avait aussi soutiré 500 000 dollars à une compagnie de Taïwan en prétendant pouvoir faire venir jouer les Knicks en Asie…