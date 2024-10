Kenyon Martin Jr. vise les 40% de réussite à 3-points

Arrivé il y a presque un an dans le cadre de l’échange qui a envoyé James Harden aux Clippers, Kenyon Martin Jr a réussi à se faire son trou à Philadelphie, au point d’être prolongé cet été.

Pour poursuivre sa progression, le fils de Kenyon Martin s’est logiquement mis en tête de progresser sur son adresse à 3-points, sur les conseils de Nick Nurse. C’est en effet l’une des armes qu’il maîtrise le moins, avec moins de deux tentatives par match en moyenne en carrière pour un pourcentage de réussite très moyen de 33.7%…

Autant dire qu’il y avait matière à faire mieux, et l’ailier s’est donc mis au boulot cet été. Au-delà de la répétition du geste, la maîtrise de l’adresse à 3-points nécessite également d’avoir un mental en béton. Sur ce point, Kenyon Martin Jr. arrive en pleine forme après avoir eu près d’un an pour prendre ses marques.

« Je me sens bien plus à l’aise », a-t-il déclaré sur son intégration aux Sixers. « Bien sûr, j’étais ici la majeure partie de la saison dernière et cet été, mais pouvoir travailler avec le staff, et m’entraîner pendant trois semaines, bosser avec mon propre « shooting coach » à Los Angeles, ça me met bien plus à l’aise pour entamer ce training camp ».

Faire confiance au travail

À l’heure de retrouver la lumière, Kenyon Martin Jr. se veut aussi ambitieux. Son objectif ? Titiller la barre des 40% d’adresse derrière l’arc. Un pari osé qui témoigne là aussi de son niveau de confiance.

« Comme je l’ai dit, j’ai pu travailler avec mon « shooting coach » cet été, donc mon objectif va être de rapprocher mon pourcentage d’adresse à 3-points au plus près des 40% que possible », a-t-il ajouté depuis Nassau, aux Bahamas, où Philly a débuté son camp d’entraînement. « C’est l’un de mes buts, c’est clair. J’ai tellement travaillé là-dessus que c’est quelque chose que je sais que je peux faire. Ensuite, défensivement, je dois juste être une menace, être dans la meilleure forme physique possible pour pouvoir défendre sur plusieurs postes. Mais le plus important reste la victoire. Je crois que si on gagne, tout rentrera dans l’ordre ».

Les premiers matchs des Sixers vont rapidement permettre de se rendre compte de son évolution dans ce domaine. L’ancien joueur des Rockets a également évoqué la concurrence de Caleb Martin et Kelly Oubre Jr, qui l’ont aidé à poursuivre sa montée en puissance, et vont offrir à Philadelphie une profondeur de banc appréciable.

« Le staff sait le travail que j’ai abattu cet été, donc ils croient en moi tout en sachant que je peux aussi aider sur toutes les petites choses en défense, surtout du fait d’avoir des gars comme Caleb et Kelly, qui font ma taille et peuvent switcher et être physiques. Donc ça a été un super camp globalement jusqu’ici », a-t-il conclu.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.8 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 2023-24 * All Teams 60 12 53.6 28.6 53.7 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.4 0.5 0.2 3.7 2023-24 * PHL 58 12 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.3 0.5 0.2 3.7 2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0 Total 266 22 54.4 33.7 66.2 1.2 3.0 4.2 1.2 1.7 0.5 0.8 0.5 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.