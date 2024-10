Zaccharie Risacher en mission pour prendre du poids

Annoncé à 91 kilos pour 2m06 sur le site officiel de la NBA, Zaccharie Risacher n’est pas le rookie le plus puissant de sa cuvée, c’est évident. Le premier choix de la Draft est clairement un peu léger, voire frêle, à son poste.

Par conséquent et comme tout bon débutant qui débarque en NBA, et peut-être même encore plus vu son gabarit, il a donc passé l’été à se remplumer. Bien aidé par les Hawks.

« Je savais déjà que la récupération était importante et je le faisais autant que possible, mais je le faisais tout seul en France. Désormais, j’ai un chef et des gens qui peuvent m’aider », compare-t-il. « Je mange un peu plus maintenant, pas toutes les heures, mais avec quelque chose toutes les deux heures. C’est plus malin que trois gros repas avec des grosses portions. L’approche est un peu plus intelligente car il y a une aide professionnelle. »

Zaccharie Risacher alterne ainsi entre des petits collations, avec beaucoup de protéines, et des séances de préparation physique, sans doute avec l’aide d’Anthony Brossard.

Avec en plus, élément capital dans son quotidien, la présence d’un chef pour lui préparer ses repas.

« J’aime me détendre et c’est génial d’avoir déjà des repas préparés », soutient l’ancien de Bourg-en-Bresse. « J’avais l’habitude de cuisiner, de faire la vaisselle etc. Là, je rentre de l’entraînement et mon repas est déjà là. Je mange et on s’occupe de tout. C’est spécial. Surtout que je ne suis pas habitué, mais c’est un grand pas en avant pour moi et j’en suis très heureux. Je suis content d’être dans cette position, où je peux m’occuper de l’essentiel, le basket, qui est le plus important à mes yeux, et ne pas m’occuper du reste. »