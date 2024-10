Isaiah Stewart aimerait retrouver son poste de pivot

L’émergence et la bonne saison de Jalen Duren en 2023/24 ont changé la situation d’Isaiah Stewart. Installé au poste de pivot depuis son arrivée dans le Michigan, il a été obligé de se décaler au poste d’ailier fort, où on shoot à 3-pts en progrès, avec son 38% de réussite, lui permettait de conserver une place de titulaire.

Seulement, ce n’est pas sa position préférée et, cette saison et avec J.B. Bickerstaff sur le banc, il veut revenir au poste de pivot.

« Le coach aime mon impact physique, que je joue près du cercle comme lors de mes premières saisons, avec mes rebonds offensifs », raconte le joueur de Detroit. « J’ai passé beaucoup de temps au poste 5 durant l’intersaison et je suis impatient de revenir dans la raquette. C’est ce que j’aime faire, c’est ce que je suis. J’ai dû travailler pour jouer 4 et je l’ai fait parce qu’on me l’a demandé. Je suis heureux désormais d’être pivot. »

Si le tir extérieur d’Isaiah Stewart en fait une option utile pour le nouveau coach des Pistons, jouer au poste 4 dérange un peu le principal intéressé en défense. « Je ne suis pas la voix principale. On n’est pas aux commandes quand on est ailier fort en défense », constate-t-il.

Jouer là où on va lui demander

De plus, comme il le soulignait, jouer plus loin du cercle l’a éloigné de son impact au rebond offensif, « un des domaines où il est un des meilleurs », glisse J.B. Bickerstaff. Il a donc tout à gagner à revenir à ses premiers amours, mais comment distribuer les minutes entre lui, Jalen Duren et Paul Reed, qui vient d’arriver ?

Surtout que, avec Tobias Harris ou Simone Fontecchio, le poste d’ailier fort est déjà fourni. C’est le coach qui aura les réponses. Si son avenir s’écrit au poste 5, sans doute devra-t-il se contenter d’une place de remplaçant.

« Je ferai ce qui est le mieux pour l’équipe. J’adore être pivot, franchement, et jouer ailier fort ne me dérange pas, car je sais le faire. Je peux shooteur à 3-pts, écarter le jeu même si c’est nouveau pour moi », explique Isaiah Stewart. « La saison passée, c’est la première fois que je jouais à chaque fois à ce poste. Il ne me dérange pas, mais j’aime le contact, j’aime le jeu physique. J’aime donner le ton, faire des écrans. J’aime être pivot et je peux être ailier fort : je peux faire les deux. »

Isaiah Stewart II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 26 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 31 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 Total 235 26 49.8 34.8 72.7 2.4 5.1 7.6 1.2 2.7 0.4 1.2 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.