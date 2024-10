Dante Exum déjà blessé…

Décidément, Dante Exum a toujours autant la poisse niveau blessures. Débarrassé de ses pépins au genou qui lui ont coûté cher lors de son arrivée en NBA il y a dix ans, le meneur australien, qui avait ensuite souffert du mollet, est cette fois en délicatesse avec sa main droite !

Il y a un peu plus de deux mois déjà, c’est une luxation de l’index survenue dans un match amical face à la France qui l’avait déjà perturbé lors de la préparation aux Jeux Olympiques 2024.

Cette fois, The Athletic nous apprend que le meneur des Mavericks s’est blessé au poignet et que la blessure serait sérieuse. Toutes les options sont envisagées à ce stade, et la possibilité d’une opération chirurgicale ne serait pas encore exclue. Une telle décision compliquerait évidemment la préparation et le début de saison du joueur qui avait trouvé sa place derrière la paire Doncic/Irving dans la rotation de Jason Kidd. Quoiqu’il arrive, c’est déjà un coup dur pour Dallas dans la préparation de son exercice 2024/25 après avoir atteint les Finals la saison dernière.

Même si le retour de Spencer Dinwdiddie offre aux Mavericks une rotation d’expérience sur le poste de meneur.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.6 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.6 0.4 0.9 0.1 7.8 Total 300 19 43.1 33.6 76.7 0.4 1.6 2.0 2.2 1.7 0.4 1.2 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.