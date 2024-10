Andre Drummond persiste et signe : « Je suis le meilleur rebondeur de l’histoire »

Depuis son départ de Detroit, dans le courant de la saison 2019/20, Andre Drummond voyage beaucoup – Cleveland, Los Angeles, Philadelphie, Brooklyn, Chicago – mais compile aussi moins de grosses statistiques. Reste une constante, que son temps de jeu soit important ou non : le rebond.

Quand on regarde ses chiffres sur 36 minutes, année après année, ils restent impressionnants. La saison passée, avec les Bulls, il ne jouait que 17 minutes de moyenne, assez pour prendre 9 rebonds de moyenne !

« Je suis là pour ça. Je suis le meilleur rebondeur de l’histoire. Je suis là pour faire un seul travail : aider l’équipe à gagner », assure le pivot, qui avait déjà dit cela dès 2019, et n’hésite pas à le répéter. « Vous voulez que je le dise encore, pour l’enregistrer ? Je suis le meilleur rebondeur de l’histoire. »

S’il est loin des meilleurs de l’histoire, au total (33e) ou en moyenne (14e), Andre Drummond reste tout de même une référence ces dernières années. La preuve : il est le seul joueur en activité à faire partie du Top 20 des moyennes (12.4 rebonds par match), avec Rudy Gobert (11.8), loin derrière le numéro un : Wilt Chamberlain et ses 22.9 prises par match.

Un bon exemple pour les jeunes

C’est donc tout naturellement ce qu’il va enseigner aux jeunes des Sixers. « Je suis ici pour être un vétéran pour les jeunes, les aider à grandir, et pour soulager Joel Embiid », précise-t-il. Parmi ceux qu’il va prendre sous son aile, il y a Adem Bona, intérieur de 21 ans et drafté au second tour en 2024.

« Je suis fier de ça. Quand je suis arrivé, je l’ai pris à part pour lui dire que je n’étais pas là pour lui dire quoi faire ou changer son jeu, mais s’il a besoin d’un conseil, qu’il me demande », raconte l’ancien de Detroit, quadruple meilleur rebondeur de la ligue (2016, 2018, 2019 et 2020). « Il l’a très bien fait en me demandant ce que je pensais de telle situation, ou encore mon placement au rebond. Depuis le premier jour, on est très proche. »

Le meilleur moyen pour Andre Drummond de transmettre son art au rebond, c’est encore de « le voir de près, en direct », sourit-il. « Pour un joueur comme Bona, qui prendra mon rôle plus tard dans sa carrière, je suis un bon exemple à suivre. »

Andre Drummond Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 60 21 60.8 50.0 37.1 2.8 4.8 7.6 0.5 2.4 1.0 1.0 1.6 7.9 2013-14 DET 81 32 62.3 0.0 41.8 5.4 7.8 13.2 0.4 3.4 1.3 1.4 1.6 13.5 2014-15 DET 82 31 51.4 0.0 38.9 5.3 8.1 13.5 0.7 3.5 0.9 1.5 1.9 13.8 2015-16 DET 81 33 52.1 33.3 35.5 4.9 9.9 14.8 0.8 3.0 1.5 1.9 1.4 16.2 2016-17 DET 81 30 53.0 28.6 38.6 4.3 9.5 13.8 1.1 2.9 1.5 1.9 1.1 13.6 2017-18 DET 78 34 52.9 0.0 60.5 5.1 10.9 16.0 3.0 3.2 1.5 2.6 1.6 15.0 2018-19 DET 79 34 53.3 13.2 59.0 5.4 10.2 15.6 1.4 3.4 1.7 2.2 1.8 17.3 2019-20 * All Teams 57 33 53.3 14.3 57.5 4.4 10.8 15.2 2.7 3.5 1.9 3.6 1.6 17.7 2019-20 * DET 49 34 53.0 4.8 58.4 4.6 11.2 15.8 2.8 3.6 2.0 3.6 1.7 17.8 2019-20 * CLE 8 28 55.2 28.6 51.3 3.0 8.1 11.1 1.8 3.1 1.5 3.6 1.4 17.5 2020-21 * All Teams 46 27 49.3 0.0 60.0 3.6 8.4 12.0 2.0 3.2 1.4 2.7 1.1 14.9 2020-21 * CLE 25 29 47.4 0.0 59.7 4.0 9.4 13.5 2.6 2.8 1.6 3.2 1.2 17.5 2020-21 * LAL 21 25 53.1 0.0 60.5 3.1 7.1 10.2 1.4 3.8 1.1 2.1 1.0 11.9 2021-22 * All Teams 73 20 57.0 0.0 52.4 3.1 6.2 9.3 1.8 2.6 1.1 1.6 0.9 8.0 2021-22 * PHL 49 18 53.8 0.0 51.2 2.8 6.1 8.8 2.0 2.5 1.1 1.6 0.9 6.1 2021-22 * BRK 24 22 61.0 0.0 53.7 3.9 6.4 10.3 1.4 3.0 0.9 1.5 1.0 11.8 2022-23 CHI 67 13 60.6 0.0 53.6 2.1 4.6 6.6 0.5 1.8 0.7 1.1 0.4 6.0 2023-24 CHI 79 17 55.6 0.0 59.2 3.4 5.6 9.0 0.5 1.8 0.9 1.0 0.6 8.4 Total 864 27 54.3 12.5 48.2 4.2 8.1 12.4 1.2 2.9 1.3 1.8 1.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.