Pour Cade Cunningham, le changement, c’est maintenant !

Comme les Pistons, la franchise professionnelle de baseball de la ville de Detroit a connu ses heures sombres. Les Tigers ont en effet enchaîné neuf saisons avec un bilan négatif, sans parvenir à accrocher les playoffs.

Cette période de disette s’apprête à prendre fin alors que les Tigers pointent à la deuxième place de la Division Centrale de la Ligue américaine avec un bilan de 84 victoires pour 74 défaites. La dynamique est à nouveau positive, et le leader des Pistons, Cade Cunningham, a pu en être témoin hier au Campus Martius, à l’occasion d’une fête organisée par les Tigers pour fêter l’arrivée de leur nouveau partenaire, StockX.

Le meneur, qui fêtait par la même occasion ses 23 ans, espère maintenant que ce renouveau va rejaillir sur les Pistons, qui souhaitent aussi renouer avec la victoire après avoir enchaîné les cinq dernières saisons entre la 13e et la 15e place à l’Est…

« C’est vraiment cool à regarder. C’est comme ça que nous voulons être. On voit aussi les Lions faire la même chose avec le foot. C’est tout Detroit qui est en train de bouger, et je pense qu’on sera les prochains. Comme l’a dit Arn Tellem (vice président des Pistons), le meilleur est à venir », a-t-il notamment déclaré.

Le ticket Bickerstaff-Langdon pour relancer les Pistons

Les arrivées de Trajan Langdon en tant que président des opérations basket et JB Bickerstaff comme nouveau coach doivent en effet permettre à Detroit de se relancer. Cade Cunningham croit en tout cas que cette année peut être la bonne, celle qui fera basculer les Pistons dans la bonne moitié du tableau à l’Est.

« C’est une nouvelle année. On est enthousiastes à l’idée de repartir sur une nouvelle saison, de prendre un nouveau départ. Il y a beaucoup de nouveaux visages. Trajan est là, je suis content de tout ce qu’il a fait. C’est une période passionnante pour la franchise et nous avons beaucoup d’opportunités de nous améliorer et de grandir ».

Trajan Langdon a fait en sorte de mettre Cade Cunningham au centre de son projet, en le prolongeant d’une part à hauteur de 224 millions de dollars sur cinq ans, puis en ajoutant des profils pour améliorer le « spacing » autour de lui, avec le recrutement de joueurs comme Tobias Harris, Tim Hardaway Jr et Malik Beasley.

Pour le chef d’orchestre des Pistons, tous les éléments sont réunis pour entamer l’exercice avec confiance.

« Je pense que nous avons eu une très bonne relation jusqu’à présent. On apprend à se connaître et on analyse ce qu’on veut faire et comment on veut arriver au succès », a poursuivi Cade Cunningham au sujet de sa relation avec Trajan Langdon. « Maintenant que la saison approche, qu’il est en mesure de nous voir sur le terrain et de voir les ajustements que nous devons faire, je suis convaincu qu’il sera en mesure de faire tout ce dont on a besoin qu’il fasse. Et je ferai tout ce dont il a besoin. C’est le plus important, vraiment ».