Avec son académie, Russell Westbrook n’oublie pas la jeunesse de Los Angeles

À voir l’attitude de Russell Westbrook devant les caméras, on comprend que ce projet lui tient autant à cœur qu’à sa femme, Nina. Le nouveau meneur de jeu des Nuggets vient d’inaugurer l’agrandissement de la Westbrook Academy à South Gate, dans le comté de Los Angeles.

Cet établissement ultramoderne, porté par la fondation Why Not? et inauguré en partenariat avec le LA Promise Fund, accueille plus de 400 collégiens et lycéens du sud de Los Angeles, à côté duquel Russell Westbrook, natif de Long Beach, a grandi.

« Lorsque vous vous sentez bien dans un endroit, que vous vous sentez à l’aise et en sécurité, vous avez les meilleures chances de réussir et de faire votre travail », juge Nina Westbrook au micro de Fox 11 Los Angeles, alors que Russell « se cache » presque derrière elle.

« On veut s’assurer que les étudiants du sud de Los Angeles aient accès à une formation scolaire et professionnelle basée sur la communauté, le combat contre le racisme institutionnalisé, en éduquant et responsabilisant les individus ainsi que les communautés dans lesquelles ils vivent », affichait son mari en 2021, au moment du lancement de l’école.

Los Angeles « jusqu’au bout des ongles »

Celui-ci a beau avoir quitté Los Angeles pour jouer à Denver, il reste concerné par la jeunesse de sa ville natale. « Ayant grandi à Los Angeles, ayant conscience des ressources dont je ne disposais pas… J’ai eu l’occasion de m’associer à LA Promise pour apporter quelque chose à ‘South LA’ pour leurs enfants, pour leurs familles. Ce qui est le plus important, c’est l’éducation », affiche-t-il aujourd’hui.

L’ancien joueur des Lakers et des Clippers assure que la santé mentale est un « élément essentiel » de l’action menée au sein de l’établissement. C’est, pour Russell Westbrook, un moyen d’accomplir son objectif «d’aider le plus grand nombre de personnes possible ».

« Je suis ‘LA’ jusqu’au bout des ongles et je veux représenter Los Angeles partout où je vais. Pour moi, l’héritage est ce que vous laissez derrière vous, pas seulement pour ma famille, mais pour les gens que vous touchez tout au long du chemin, de votre voyage », dit-il encore.