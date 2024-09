Un nouveau départ pour Terry Rozier à Miami

En arrivant en cours de saison à Miami, Terry Rozier a ouvert l’appétit des fans du Heat. Finalement, il n’a pas véritablement changé le visage de la franchise floridienne, puis surtout, une entorse aux cervicales va le priver des moments les plus importants de la saison.

Dès lors, pas de « play-in », ni de premier tour face aux Celtics pour l’ancien de Boston. Une déception mais aussi un moteur.

« Bien sûr, bien sûr. Je sais que les fans ont très envie de voir à quoi cela va ressembler cette saison », commenteTerry Rozier . « La saison passée s’est mal terminée pour moi, puisque je n’ai pas joué le play-in ni les playoffs. Une des raisons principales de ma venue, c’est d’aider cette franchise. »

Il a donc une revanche à prendre pour l’exercice qui arrive, le premier complet avec Miami.

« C’est un nouveau départ », poursuit-il. « On sera ensemble, joueurs et coaches, pour toute la saison, on va apprendre les systèmes et avoir une camaraderie. Cela va grandement aider. On va laisser tomber la saison dernière et se concentrer sur cette saison à venir et avancer. »

Avancer, c’est la volonté de Terry Rozier, qui n’a pas voulu faire un long bilan de la saison passée ni en faire trop pour celle à venir. « Mon jeu parle de lui-même sur les parquets, c’est pourquoi je ne fais pas les podcasts et pourquoi je ne bavarde pas. J’ai toujours été comme ça », conclut-il.

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 1.0 0.6 0.2 0.5 0.0 1.9 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.2 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.3 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.3 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.6 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.1 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.7 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 Total 601 28 42.0 36.7 82.7 0.7 3.3 4.0 3.6 1.5 1.0 1.4 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.