John Henson officialise sa retraite

Ancien très bon contreur des Bucks, John Henson a annoncé qu’on ne le reverrait plus sur un terrain. Ce n’est pas une surprise puisqu’il n’a plus joué depuis 2020 ! Mais l’intéressé entame une carrière de consultant en NCAA, et à 33 ans, il préfère qu’il n’y ait aucun doute sur son choix de ne plus rejouer.

« J’en ai terminé ! » a-t-il lancé à RG.org. « J’ai eu la chance de jouer aussi longtemps, et il y a beaucoup d’opportunités. Il faut juste faire un pas à la fois. Je n’ai que 33 ans, et j’ai le temps d’étudier et de comprendre ce que je veux faire ensuite. Ce n’est que la prochaine phase, et nous verrons où elle me mènera. Mais jusqu’à présent, tout va bien. Trois ans après mon départ de la NBA, je suis reconnaissant de pouvoir faire toutes ces choses [avec] toutes ces entreprises et de susciter tout cet intérêt. »

La G-League n’était pas une option

Drafté en 14e position par les Bucks en 2012 à sa sortie de North Carolina, John Henson a joué sept ans aux Bucks, avant ensuite d’être transféré à Cleveland puis Detroit. Gêné par diverses blessures, il n’avait plus joué en NBA depuis quatre ans, et la G-League n’était pas une option pour lui.

« J’aurais pu me battre. J’aurais pu aller en G-League et essayer de revenir, mais j’ai toujours pensé que le basket n’était pas une question de vie ou de mort pour moi », se justifie John Henson. « Je ne vais pas m’asseoir ici et me taper la tête contre le mur. Ma première pensée a été de finir mes études et de voir ce qui se passe, et ensuite nous irons de l’avant ».

Le voilà donc engagé par SiriusXM pour commenter les rencontres de l’ACC (Duke, North Carolina…), et depuis deux ans, il a appris le métier sur MSG Network.

John Henson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 MIL 63 13 48.2 0.0 53.3 1.8 2.9 4.7 0.5 1.3 0.3 0.8 0.7 6.0 2013-14 MIL 70 27 53.8 0.0 51.4 2.4 4.7 7.1 1.6 2.6 0.6 1.6 1.7 11.1 2014-15 MIL 67 18 56.6 0.0 56.9 1.9 2.8 4.7 0.9 2.3 0.4 1.3 2.0 7.0 2015-16 MIL 57 17 56.4 0.0 59.0 1.5 2.4 3.9 1.0 2.3 0.3 1.1 1.9 7.0 2016-17 MIL 58 19 51.5 0.0 69.2 1.6 3.5 5.1 1.0 2.6 0.5 0.9 1.3 6.8 2017-18 MIL 76 26 57.2 14.3 57.0 2.0 4.8 6.8 1.5 2.7 0.6 1.1 1.4 8.8 2018-19 MIL 14 14 46.3 35.5 60.0 1.1 3.9 5.1 1.0 1.1 0.5 0.9 0.8 5.6 2019-20 * All Teams 40 15 55.6 22.2 50.0 1.2 2.9 4.1 1.4 2.0 0.6 0.9 1.1 5.5 2019-20 * CLE 29 14 50.8 19.4 51.5 1.1 2.8 3.9 1.5 1.9 0.6 0.7 1.1 5.0 2019-20 * DET 11 17 66.7 40.0 46.2 1.3 3.1 4.4 1.0 2.1 0.7 1.4 0.9 6.9 Total 445 20 54.0 25.0 56.8 1.8 3.5 5.3 1.1 2.2 0.5 1.1 1.4 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.