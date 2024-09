Décès de Carroll Dawson, l’ancien assistant et GM des Rockets

« Pendant près de trois décennies, CD a été une pierre angulaire de notre franchise, contribuant à façonner les carrières de stars comme Hakeem Olajuwon et Ralph Sampson. Fier d’être originaire du Texas, CD a été le seul entraîneur présent lors des quatre participations de Houston aux Finals NBA, y compris les équipes qui ont remporté deux titres consécutifs. En tant que GM, il a fait venir à Houston des talents emblématiques tels que Charles Barkley, Steve Francis, Yao Ming et Tracy McGrady, tout en assemblant les Houston Comets, quatre fois championnes WNBA ».

C’est par ces mots que les Rockets ont annoncé le décès de Caroll Dawson, ancien assistant et GM des Rockets, à l’âge de 86 ans. « Rien ne serait arrivé sans lui. Il n’y aurait pas eu de succès sans lui. Les gens n’ont pas conscience à quel point il était important » a réagi Rudy Tomjanovich, l’ancien coach des Rockets, deux fois champion NBA à la tête de la franchise.

Nommé GM en 1996

Mais aux Rockets, on en avait parfaitement conscience au point que les initiales de Dawson (CD) sont au plafond du Toyota Center, aux côtés des maillots retirés de Calvin Murphy, Elvin Hayes, Moses Malone, Clyde Drexler, Yao Ming, Tomjanovich et bien sûr Hakeem Olajuwon.

C’est Del Harris qui l’a fait venir aux Rockets en 1979, alors qu’il n’avait ni joué, ni entraîné en NBA. Carroll Dawson n’en partira plus… et il s’occupera de créer des systèmes pour tirer le meilleur d’Hakeem Olajuwon. C’est lui qui convainc Rudy T. de prendre les rênes de l’équipe après le renvoi de Don Chaney, et on connaît la suite avec deux titres de champions NBA en 1994 et 1995. Un an plus tard, il est promu GM, et il va chercher Scottie Pippen, Charles Barkley, mais aussi sélectionne Steve Francis, Yao Ming… C’est encore lui qui monte un échange énorme pour faire venir Tracy McGrady.

Un boute-en-train

« C’était un homme extraordinaire », poursuit Tomjanovich. « La vie est intéressante. On rencontre des gens. Parfois, il y a un déclic. J’étais un citadin du nord. Lui, c’était un gars de la campagne. Il a beaucoup apporté à ma vie. Hier, lorsque j’ai appris que les choses se rapprochaient, tant de souvenirs me sont passés par la tête. Je me suis dit que j’avais eu beaucoup de chance de l’avoir dans ma vie. Il était surtout heureux lorsqu’il rendait les autres heureux. Il aimait faire rire les gens. Je connaissais toutes ses boutades et ses blagues, nous sortions ensemble…. Une fois que vous l’aviez fait rire, cela lui donnait encore plus d’énergie. Il faisait pleurer les gens. C’est là qu’il était le plus heureux. J’ai entendu ces blagues un millier de fois, et elles fonctionnaient à chaque fois. Et il le savait ».

Prolongé en 2005 par le propriétaire de l’époque, Dawson avait finalement décidé de quitter son poste en 2007. Pour le remplacer, il avait opté pour son assistant, un certain Daryl Morey…