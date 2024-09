Les Pacers recrutent une spécialiste de la psychologie du sport et du bien-être

« Je veux vraiment voir la personne dans son intégralité. » La docteure Jaimie Rubin tentera désormais de porter cette philosophie au sein des Pacers. Ces derniers ont annoncé son recrutement au poste, nouvellement créé, de directrice de la psychologie du sport et du bien-être de l’équipe.

La professionnelle de santé a déjà une bonne expérience en la matière. Elle a passé cinq ans en tant que psychologue du sport chez Premier Sport Psychology, un cabinet privé situé à Minneapolis.

Là-bas, elle a principalement occupé le poste de directrice adjointe des services de psychologie du sport pour les Minnesota Twins (MLB) et de psychologue du sport en chef pour les Minnesota Lynx (WNBA).

Une spécialiste du retour de blessure

Elle-même ancienne sportive et joueuse de basket à l’université, Jaimie Rubin a travaillé avec des étudiants-athlètes, des équipes, des entraîneurs et du personnel dans plusieurs institutions de Division I, II et III, dont l’Université d’Oklahoma, l’American International College ou le Connecticut College.

Tout au long de sa carrière, elle s’est particulièrement intéressée au processus de blessure et de retour au jeu des sportifs, notamment au sein du Centre de réhabilitation des blessures du Springfield College.

Avec cette nomination, les Pacers, qui s’appuyaient déjà sur un psychologue chargé de suivre les performances de l’équipe depuis avril 2020, confirment l’importance grandissante accordée depuis quelques années au bien-être mental des protagonistes de la ligue.