Voilà maintenant six mois que la Book 1 a investi le marché français. La première chaussure signature de Devin Booker était très attendue et Nike a gâté l’arrière des Suns avec une paire d’exception, inspirée de modèles de légende et flirtant avec le côté « lifestyle » tout en restant très performante sur les parquets.

Six mois plus tard, après une campagne olympique dorée, marquée par une finale de rêve à Paris, c’est déjà l’heure de voir un sixième coloris débarquer en Europe avec cette version « Sun Bleached », à travers laquelle on peut peut-être voir un nouveau clin d’œil à sa franchise de cœur, Phoenix. Déjà disponible depuis mi-juillet aux Etats-Unis, la paire est essentiellement composée de différentes teintes de violet.

Un violet pastel orne la tige composée de mesh, de cuir et d’une partie en daim à l’avant. Le « Swoosh » et le col apparaissent dans un violet plus foncé, de la même couleur que celui utilisé pour la semelle. Les inscriptions sur la languette ressortent également en violet sur la languette et la tirette.

La Nike Book 1 « Sun Bleached » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.