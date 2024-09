Plus jeune, Joe Mazzulla a grandi avec une plaque, affichée sur l’un de ses murs, des 20 meilleurs joueurs de l’histoire des Celtics. « Chaque jour où je me rends au gymnase, je me pince encore, avec un peu de gratitude, et je me demande comment j’ai pu arriver jusqu’ici », n’en revient pas le coach des Celtics.

Hier, le technicien de 36 ans était de retour où tout a commencé, dans son Rhode Island natal. Lui, le joueur star du lycée Bishop Hendricken à Warwick s’est présenté à la foule avec le trophée de champion NBA.

« Revenir aux fondements de mon identité et de mes origines est l’un des plus beaux cadeaux que j’ai reçus. Alors merci à tous », lâche le coach qui avait quitté les terres du Rhode Island à l’âge de 17 ans pour aider l’université de West Virginia à se qualifier pour le tournoi NCAA.

Le gouverneur présent

Depuis qu’il a rejoint le Massachusetts voisin il y a quatre ans, il a pris plaisir à renouer avec les personnes qui l’ont façonné dans sa jeunesse.

« On commence à se rendre compte, d’une part, de l’emmerdeur que j’étais, enfant (rires) ! Et, d’autre part, du nombre de personnes qui ont fait en sorte que j’arrive là où je suis aujourd’hui », remercie Joe Mazzulla, accompagné du co-propriétaire des Celtics, Steve Pagliuca.

Alors que ce dernier a affiché sa grande fierté envers son coach, le gouverneur de l’État local, Daniel J. McKee, a dressé un parallèle entre sa propre ascension politique et la relève assurée par l’ancien assistant au moment de la suspension d’Ime Udoka. « Quand on parle de développer des équipes et de créer une synergie qui fonctionne, je ne connais personne qui le fasse mieux que Joe », a ainsi formulé le dirigeant.