Avec Milan, Armoni Brooks suit les traces de son mentor Keith Langford

S’il a été capable de quelques sorties intéressantes, Armoni Brooks n’a pas réussi à faire sa place en NBA. Il est arrivé en 2020 et ni à Houston, ni à Toronto ou Brooklyn, il n’a su convaincre. Il a même passé une saison entière, en 2022/23, en G-League.

Résultat : il s’est tourné vers l’Europe. En Italie précisément, à l’Olimpia Milano. Un club cher à ses yeux puisque son mentor, Keith Langford, a joué à Milan au début des années 2010.

« Je lui ai envoyé des textos durant l’été pour lui dire que j’avais signé ici. Il était super enthousiaste. Il m’a dit que j’allais adorer être ici et m’a donné quelques conseils pour m’adapter. Il m’a dit que ce serait une excellente opportunité pour moi », raconte Armoni Brooks au site officiel de son équipe.

Keith Langford, lui aussi, plus encore même, n’a pas réussi à rester en NBA (deux matches avec les Spurs dans les derniers jours de l’année 2007). Mais il s’est imposé comme un des meilleurs marqueurs de l’Euroleague pendant une grande partie de la dernière décennie.

« L’été dernier, on s’est entraîné ensemble quelques fois », rappelle Armoni Brooks. « Il m’a glissé des conseils pour tirer profit de certaines situations pour moi et pour l’équipe. Désormais, on se parle au moins une fois par semaine et c’est un modèle pour moi. Je peux me tourner vers lui quand j’ai besoin d’un conseil, car je sais qu’il va m’aider. »

Il va découvrir un nouveau basket

L’ancien de Houston et Brooklyn va découvrir l’Euroleague à 26 ans, faisant ainsi un saut vers l’inconnu. « Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre : je n’ai jamais joué ici. Donc j’essaie de comprendre les choses », explique-t-il.

Son coach attend-il quelque chose de spécial de sa part ? « Il ne m’a rien demandé encore, mais je suis sûr qu’il le fera », répond le joueur. « Il m’a simplement dit d’être agressif, de garder confiance et de jouer dur. Le reste suivra de lui-même. »

Armoni Brooks a néanmoins sa propre idée sur ses axes de progression, dans un basket différent de celui pratiqué en NBA. « Offensivement, je dois apprendre à lire et réagir plus vite aux situations. Peut-être puis-je plus jouer sur pick-and-roll », commence-t-il. « Défensivement, je dois progresser loin du ballon, ne pas laisser des coupes dans mon dos. Et mettre la pression sur celui qui dribble, rester face à lui. »

Armoni Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 20 26 40.6 38.2 58.3 0.5 2.9 3.4 1.5 1.7 0.6 1.1 0.3 11.2 2021-22 * All Teams 54 16 33.9 29.7 85.7 0.4 1.5 1.9 1.2 1.4 0.5 0.5 0.2 5.3 2021-22 * HOU 41 17 34.7 30.0 84.2 0.3 1.7 2.0 1.2 1.5 0.5 0.6 0.2 6.2 2021-22 * TOR 13 12 28.9 27.8 100.0 0.6 1.1 1.7 1.0 1.1 0.5 0.3 0.2 2.6 2023-24 BRK 10 10 32.6 34.4 50.0 0.7 1.1 1.8 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 4.2 Total 84 18 36.2 33.1 74.3 0.4 1.8 2.3 1.2 1.3 0.5 0.6 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.