Armoni Brooks, l’invité surprise des Nets

Spencer Dinwiddie et Cam Johnson absents, Mikal Bridges et Cam Thomas pas dans des grands soirs, ni Ben Simmons d’ailleurs, face à une équipe de Miami qui domine la majorité de la rencontre. Pour s’en sortir en Floride, les Nets ont trouvé un sauveur surprise : Armoni Brooks.

Ce n’était pourtant pas prévu puisque l’extérieur n’avait pas encore joué cette saison et n’est qu’un « two-way contract » à Brooklyn. La preuve : mardi, il participait au camp d’entraînement des Nets de Long Island, en G-League…

« On est quel jour ? Mardi ou mercredi ? », demande-t-il au New York Post. « Donc, mardi matin, j’ai fait l’entraînement à Long Island, j’ai commencé le training camp et j’ai fait un bon entraînement. Juste après, vers midi, j’ai appris que je devais venir à Miami. Il fallait aller vite, prendre la douche et attraper un vol dans les trois heures pour arriver à 19h le soir-même. Ensuite, on a fait le shootaround et on s’est préparé. »

Deux joueurs précieux et décisifs

Si Armoni Brooks parle au pluriel, c’est parce qu’il était accompagné de Jalen Wilson dans cette aventure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait le voyage pour rien, en terminant avec 17 points à 5/6 à 3-pts en seulement 16 minutes face au Heat. Et avec un +/- de +30 !

Ses paniers primés ont fait du bien aux troupes de Jacque Vaughn, et surtout les deux derniers au début du quatrième quart-temps, au moment où les Nets passent un 14-3 pour faire la différence.

Il ne fut pas le seul invité surprise de ce succès de Brooklyn. On peut aussi ajouter Trendon Watford, intéressant avec son énergie en défense et qui a aussi marqué à 3-pts en dernier acte. L’intérieur, qui ouvrait lui aussi sa saison, termine avec 11 points, 4 rebonds et 4 passes en 14 minutes et +/- de +19.

« Ils sont restés prêts. Ils bossent dur, ils ont travaillé pendant tout l’été, pendant la présaison », livre Mikal Bridges en parlant de ces « troisièmes » couteaux. « On a de la profondeur et ils ont brillé quand une opportunité s’est présentée. On va avoir besoin de ça. Il y a des absents, mais une saison NBA c’est 82 matches avec des blessures. Ils savent jouer. »