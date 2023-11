Les Nets renversent et enfoncent le Heat

Comme face aux Hornets, les Nets veulent imposer leur rythme soutenu en début de partie. Ils volent des ballons et jouent à fond les transitions.

Cela ne fonctionne qu’un temps. Bam Adebayo impose sa puissance à l’intérieur, le Heat accumule les lancers-francs et prend les commandes. Brooklyn parvient à rester au contact avec quelques paniers primés (32-29).

Les Nets sont ensuite très maladroits en début de deuxième quart-temps, notamment Cam Thomas et Royce O’Neale. Tyler Herro, lui, trouve la cible. Il y a alors jusqu’à quinze points d’avance pour les Floridiens, car leur adversaire pratique un basket décousu (56-46).

Le banc des Nets fait la différence

Jacque Vaughn se passe de Mikal Bridges pour l’entame de la seconde période. Sauf que sans Spencer Dinwiddie ni Cam Johnson dans cette rencontre, les Nets manquent d’armes offensives. Et le retour de l’ailier ne change pas grand-chose car il rate des tirs de loin.

Cam Thomas pèse davantage en troisième quart-temps, en se rapprochant du cercle, mais c’est toujours via des shoots compliqués et souvent forcés. Le Heat garde la main à l’entame du dernier acte (83-75).

Tout change en dernier quart-temps. Armoni Brooks frappe deux fois à 3-pts, Trendon Watford apporte son énergie en défense et marque également derrière l’arc.

Les Nets, portés par les remplaçants, infligent un 14-3 au Heat pour passer devant. Mikal Bridges et Tyler Herro se répondent avec des paniers plus la faute, mais ensuite, pendant de longues secondes, les deux équipes cherchent le K.O. et ratent beaucoup de tirs. Au forceps, les Nets inscrivent les layups qui permettent de faire l’écart, les deux shoots primés de Tyler Herro arrivant trop tard et ne pouvant empêcher la victoire de Brooklyn (105-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Coup de froid pour Cam Thomas. Avec ses 33 points de moyenne à 61% de réussite au shoot, l’arrière réalisait un excellent début de saison. Mais il s’est cassé les dents à Miami. Cam Thomas n’a jamais trouvé le rythme, perdant quatre ballons et forçant constamment. Il n’a pris que peu de bons tirs et termine avec seulement 13 points (dont 9 dans le troisième quart-temps) à 4/19 au shoot.

– Miami passe à côté de son dernier acte. Pendant trois quart-temps, Jimmy Butler et ses coéquipiers avaient globalement la main sur cette partie. Ils n’ont certes pas tué le match, mais ils avaient le contrôle et semblaient solides. Tout a volé en éclat au moment d’encaisser ce 14-3 en début de dernier acte. Ensuite, les joueurs d’Erik Spoelstra n’ont jamais réussi à retrouver le fil. Jimmy Butler et Bam Adebayo ont manqué d’impact et seul Tyler Herro, dix points, a pesé mais, au fond, il n’a fait que réduire l’écart. Comme un symbole de ce début de saison raté, avec désormais quatre défaites d’affilée et la dernière place de l’Est avec ce bilan (1-4).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.