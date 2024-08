Le maillot de LeBron James sur la couverture de Sports Illustrated de nouveau aux enchères

A l’ère du numérique, c’est une époque qui a en partie disparu. En 2002, la couverture d’un magazine pouvait encore faire l’événement et marquer les esprits. C’est le cas de celle de Sports Illustrated, la référence sportive aux États-Unis, le 18 février 2002. Un lycéen de 17 ans est en photo, avec un titre frappant : « L’Élu ». Son nom ? LeBron James.

Plus de 22 ans après, le « King » est toujours là mais les magazines ont perdu de leur impact, face à Internet et aux réseaux sociaux. Néanmoins, cette couverture est toujours aussi forte et le maillot qu’il portait pour cette couverture, lors d’une séance photo réalisée deux semaines avant, du lycée St. Vincent-St. Mary d’Akron, est de nouveau en vente.

Troisième vente en cinq ans

Il avait déjà vendu en 2019 pour 187 500 dollars, puis encore en 2021, cette fois pour 512 2000 billets verts. Là, on pourrait atteindre le million, voire le dépasser. « Ce maillot historique représente le moment crucial de l’ascension de LeBron James vers la royauté du basket », commente David Goodman, le patron de Julien’s Auction, qui s’occupe de cette vente aux enchères, programmée le 27 septembre.

Cette couverture et cet article ont marqué l’histoire du joueur – qui a porté ce surnom de « The Chosen One » pendant un moment – et du basket. Même si à l’époque, les journalistes avaient conscience d’aller très loin. Peut-être même trop loin…

« J’étais inquiet », racontait le journaliste Grant Wahl, aujourd’hui disparu, auteur de ce papier, en 2017. « On allait peut-être détruire la vie de ce gamin en le mettant en une. C’est une chose de faire un papier à l’intérieur du magazine, mais c’est autre chose de le mettre en une, avec « L’Élu », en titre. Détruire sa vie est peut-être un peu fort, mais on savait qu’avec cette une, sa vie ne serait jamais la même après. La pression serait encore plus forte. »