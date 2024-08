Dylan Windler file vers la NBL et l’Australie

Après trois saisons à Cleveland où il a plus ou moins joué entre 2019 et 2022, Dylan Windler a ensuite patiné pour trouver de la stabilité, avec des passages très courts à New York, Los Angeles et Atlanta. Dans ces trois équipes, l’ailier de 27 ans n’a disputé que 17 rencontres au total…

Souvent seulement signé en « two-way contract« , on l’a donc surtout vu en G-League, avec notamment son énorme match record avec 33 rebonds face aux Knicks de Westchester dans les premiers jours de janvier 2024.

Cet été, Dylan Windler n’a pas trouvé de point de chute en NBA et HoopsHype nous apprend qu’il va s’envoler vers la NBL et l’Australie. Il rejoint les Perth Wildcats, où il retrouvera la jeune pépite espagnole Izan Almansa.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Dylan Windler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 31 17 43.8 33.8 77.8 0.7 2.8 3.5 1.1 1.2 0.6 1.0 0.4 5.2 2021-22 CLE 50 9 37.8 30.0 83.3 0.4 1.4 1.8 0.7 0.9 0.3 0.3 0.1 2.2 2022-23 CLE 3 4 66.7 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 1.7 2023-24 * All Teams 17 6 50.0 48.1 0.0 0.2 0.8 0.9 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 2.5 2023-24 * LAL 8 4 44.4 50.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 2023-24 * ATL 6 12 52.6 47.1 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 4.7 2023-24 * NYK 3 3 50.0 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 Total 101 11 42.5 34.7 80.0 0.4 1.7 2.1 0.8 0.9 0.4 0.5 0.2 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.