Décès de Nick Mileti, le fondateur des Cavaliers

« Véritable pionnier dans le monde du sport, Nick n’était pas seulement un leader ; c’était un rêveur qui a transformé ce rêve en réalité pour d’innombrables fans de Cleveland. Nick Mileti a changé le cours de l’histoire du sport à Cleveland, et sa passion et son engagement nous manqueront profondément. » C’est le message posté cette nuit par les Cavaliers après l’annonce du décès de Nick Mileti à l’âge de 93 ans.

Ce fils d’immigrés siciliens s’était imposé comme l’une des personnalités marquantes de la ville, et plus précisément du sport à Cleveland, après avoir acheté une équipe de hockey de ligue mineure, les Cleveland Barons, et la Cleveland Arena en 1968. La machine est alors lancée, et en 1970, lui et des investisseurs locaux décident de créer une franchise NBA à Cleveland en vendant des actions de l’équipe créée, les Cavaliers, à 5 dollars l’unité afin de récolter 2,25 millions de dollars et de couvrir les frais d’expansion de 3,7 millions de dollars.

Une bague de champion NBA

En 1972, il avait acquis une participation majoritaire dans la franchise de baseball, alors appelée les Indians, au sein d’un groupe comprenant le futur sénateur américain Howard Metzenbaum. Puis il a aidé à superviser la construction du Richfield Coliseum, où les Cavs joueront de 1974 à 1994. La même année, il rachète une franchise de hockey à Calgary, la déménage à Cleveland, puis la rebaptise les Crusaders.

Intronisé au Hall Of Fame des Cavaliers en 2019 – dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’équipe -, il s’était vu remettre une bague de champion NBA après le titre décroché en 2016.