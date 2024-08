Les Knicks font une petite place à Jacob Toppin

Il reste toujours un Toppin à New York. En effet, après les années avec Obi Toppin, qui est parti à Indiana l’été dernier, c’est son jeune frère, Jacob Toppin, qui a fait sa place la saison passée chez les Knicks.

Une place modeste puisqu’il n’a joué que 9 matches sous les ordres de Tom Thibodeau, pour 1.4 point de moyenne. On l’a surtout vu en G-League, avec 25 rencontres chez les Westchester Knicks et 19.8 points et 8.5 rebonds par match, en profitant de son « two-way contract« .

C’est avec ce même contrat que l’ancien de Kentucky va continuer son aventure la saison prochaine chez les Knicks, annonce la franchise. Une occasion pour Jacob Toppin (24 ans) de poursuivre sa progression.

« Je l’aime beaucoup, j’aime son énergie, il arrive chaque jour avec beaucoup de concentration », avait analysé son coach Tom Thibodeau il y a presque un an. « Il est encore un peu brut de décoffrage, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler, mais c’est un gros bosseur, donc il doit juste continuer de faire ce qu’il fait. Il apporte une grande quantité d’énergie, il y a un composant défensif chez lui, il aime le contact, capter des rebonds dans le trafic, courir, ce genre de choses… Il doit développer une certaine forme de régularité au niveau de son shoot et il travaille vraiment dur là-dessus. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Jacob Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 NYK 9 4 55.6 25.0 100.0 0.3 0.4 0.8 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 1.4 Total 9 4 55.6 25.0 100.0 0.3 0.4 0.8 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 1.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.