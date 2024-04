Obi parti, Jacob Toppin veut tracer sa propre route à New York

Même si Obi a quitté les Knicks pour les Pacers durant l’été, un autre membre de la famille Toppin pourrait intégrer sous peu l’effectif new-yorkais, puisque Jacob s’efforce d’y gagner sa place en plein training camp.

Recruté par New York quelques semaines avant le départ de son grand frère vers l’Indiana, l’ailier de 23 ans ne dispose pour le moment que d’un contrat « Exhibit-10 » pour le camp d’entraînement, et il doit donc se battre pour obtenir un « vrai » contrat.

« Je suis quelqu’un qui doit tout mériter et aller chercher dans sa vie, rien ne m’a été donné. Je considère donc que je dois venir chaque jour, performer dans tout ce que je fais et me donner à 100%. C’est vraiment ce sur quoi je me concentre », détaille-t-il dans les colonnes du New York Post.

Tom Thibodeau est sous le charme

Pour l’heure, on peut dire que Jacob Toppin fait le nécessaire pour convaincre ses dirigeants de le conserver au-delà du training camp. Lors du premier match de présaison des Knicks, il a par exemple cumulé 4 points, 2 rebonds et 2 contres en seulement 10 minutes de jeu contre les Celtics…

« Je l’aime beaucoup, j’aime son énergie, il arrive chaque jour avec beaucoup de concentration », juge son coach, Tom Thibodeau. « Il est encore un peu brut de décoffrage, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler, mais c’est un gros bosseur, donc il doit juste continuer de faire ce qu’il fait. Il apporte une grande quantité d’énergie, il y a un composant défensif chez lui, il aime le contact, capter des rebonds dans le trafic, courir, ce genre de choses… Il doit développer une certaine forme de régularité au niveau de son shoot et il travaille vraiment dur là-dessus. »

Ce sont justement les qualités défensives de Jacob Toppin qui risquent de lui permettre de se démarquer, malgré la concurrence de Duane Washington Jr, Charlie Brown Jr. ou encore Ryan Arcidiacono.

« J’ai la sensation de pouvoir beaucoup apporter en défense et de pouvoir défendre plusieurs postes. Je suis très polyvalent de ce côté du parquet, mais je ferai évidemment tout ce que me demandera l’équipe », précise-t-il.

Un profil différent de son frère

Dans le profil et dans le parcours, Jacob Toppin n’a donc pas grand-chose à voir avec son grand frère Obi et ce n’est peut-être pas plus mal, le 8e choix de la Draft 2020 n’étant jamais parvenu à faire son trou à New York.

« Nous sommes deux personnes différentes et nous allons évidemment être des joueurs différents », prévient justement dès le départ celui qui n’a, de son côté, pas été drafté à sa sortie de Kentucky.

Et Jacob Toppin d’ajouter ensuite, au sujet de son arrivée chez les Knicks l’été même où Obi a fait ses valises pour Indianapolis : « Mon frère suit son propre chemin et je suis le mien. Tout au long de ce processus, j’ai essayé de me concentrer sur moi-même, d’être meilleur chaque jour et c’est ce que j’ai fait. Tout cet été, j’ai juste travaillé pour devenir la meilleure version de moi-même, quotidiennement. »