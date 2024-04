Un nouveau départ à Indiana pour Obi Toppin

Transféré par les Knicks vers les Pacers, Obi Toppin quitte New York après trois saisons frustrantes où ses actions spectaculaires n’ont pas pu faire oublier son faible temps de jeu et son manque d’impact. Clairement, l’ancien de Dayton n’a jamais trouvé sa place dans la rotation de Tom Thibodeau.

« C’était évidemment un rêve de jouer au Madison Square Garden et de porter le maillot des Knicks », explique-t-il à l’Indy Star. « Il y a eu des grands joueurs, des grands coaches ici, tout le monde a été incroyable. Je n’ai pas eu les minutes que je voulais, mais maintenant, c’est un nouveau départ. Je suis à Indiana et je vais bosser pour obtenir ce que je veux. »

Car si Obi Toppin a manqué d’opportunités chez les Knicks, notamment barré par Julius Randle, il n’arrive pas chez les Pacers avec un temps de jeu assuré et conséquent. Indiana vient de drafter un intérieur costaud, Jarace Walker, qui vient de briller en Summer League, alors que Jalen Smith est toujours là et que Aaron Nesmith et Jordan Nwora ont dépanné sur le poste d’ailier fort en fin de saison.

« On ne va rien me donner. Il faudra travailler. Quand les opportunités viendront, ce sera fun », annonce déjà le joueur. « Notre groupe est bien plus compétitif depuis quelques semaines », remarque Rick Carlisle. « La concurrence, ça permet de ressortir le meilleur de tout le monde. C’est comme ça qu’on voit les choses. Les joueurs auront leurs chances pour avoir des minutes. Avec Walker, Toppin et Nwora, on a trois joueurs qui peuvent jouer ailier-fort. Nesmith aussi peut aider. »

Joueur explosif et efficace près du cercle, Obi Toppin pourrait bien se régaler avec un passeur comme Tyrese Haliburton à ses côtés et dans un style débridé comme celui d’Indiana, qui adore les contre-attaques et le rythme.

« On veut jouer vite et ça lui correspond. Il a grosses qualités athlétiques », analyse le coach des Pacers. « Ce n’est pas un secret, tout le monde sait ce que je sais faire sur les parquets : courir, apporter de l’énergie », ajoute l’ancien des Knicks. « Le groupe est jeune, et c’est un des plus rapides de la ligue, si ce n’est le plus rapide. Donc oui, je suis impatient de me lancer et de faire quelques dunks. »

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 Total 283 17 52.0 35.1 76.8 0.7 2.5 3.2 1.1 1.3 0.4 0.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.