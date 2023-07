Les Knicks envoient Obi Toppin chez les Pacers

La rumeur courait depuis la « trade deadline » de février dernier, et elle se concrétise sans grande surprise : ESPN annonce en effet que Obi Toppin, barré par Julius Randle dans la rotation des Knicks, part en quête de plus amples responsabilités chez les Pacers, en échange de deux futurs second tour de Draft.

Jamais vraiment entré dans les plans de Tom Thibodeau (14.7 minutes/match en trois saisons), Obi Toppin va donc jouer la dernière année de son contrat rookie dans l’Indiana, au sein d’une équipe plus jeune et moins pressée de gagner que celle de New York. Derrière la paire Jarace Walker – Myles Turner, certainement titulaires, l’ancien de Dayton sera ainsi en concurrence avec Jalen Smith pour la majorité des minutes sur le poste d’ailier-fort.

Côté Knicks, c’est une décision assez logique puisque le club n’avait probablement de toute façon pas l’intention de prolonger le 8e choix de la Draft 2020.

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 Total 201 15 49.2 32.5 76.6 0.6 2.3 3.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.