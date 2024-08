Auteur de 100 points dans un match, Frank Selvy est décédé

Son nom ne dit pas grand chose aux fans NBA, et pourtant, Frank Selvy était une légende du basket américain. Décédé mardi à l’âge de 91 ans, cet arrière avait joué neuf saisons en NBA, et surtout il détient le record de points dans un match NCAA : 100 points, tout rond. Comme Wilt Chamberlain en NBA.

Considéré comme le plus grand sportif issu de l’université de Furman, Selvy avait affolé les compteurs entre 1952 et 1954, tournant à 41.7 points de moyenne lors de son année senior. C’est justement cette année-là, en 1953, qu’il avait inscrit 100 points lors d’une victoire face à Newberry. En 78 rencontres universitaires, il avait inscrit 40 points et plus à 22 reprises.

Aux Lakers lors du déménagement à Los Angeles

Sélectionné à la 1ère place de la Draft 1954 par les Baltimore Bullets, il jouera pour cinq franchises en neuf ans. Deux fois All-Star, Frank Selvy passera quatre saisons et demie aux Lakers, et sera du déménagement de Minneapolis à Los Angeles.

Après sa carrière de joueur, il retournera à Furman pour devenir entraîneur.