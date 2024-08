Après cette demi-finale remportée face à la Belgique, Valériane Ayayi était bien placée pour parler de l’aspect physique de la rencontre. À la lutte face à Emma Meesseman et les intérieures belges, elle a ainsi tout donné, aidant les Bleues à multiplier les interceptions (14) et les rebonds offensifs (19).

Face aux « Belgian Cats », la troupe de Jean-Aimé Toupane savait qu’il fallait tenir le choc physiquement.

« C’est physique, mais ça l’est depuis le début du tournoi. On sait qu’il n’y a plus que des équipes qui sont fortes physiquement et plus les matchs avancent, plus la finale se rapproche. Et tout le monde a envie d’aller chercher la finale. Tout le monde se donne à fond, les joueuses sont par terre, donnent tout. Après, c’est un basket qui nous convient aussi, on a quelques joueuses qui aiment mettre deux ou trois coups donc c’est cool. »

Côté belge, on a par contre été dérangé par l’engagement physique des Bleues.

« Il y a beaucoup de déception et de frustration. Mais il n’y a pas de raison d’être triste. On a encore livré un vrai combat contre cette équipe française qui, elle, a pu compter sur 11 joueuses dans les rotations, là où cela a été plus compliqué pour nous. On perd 21 ballons, on leur laisse 19 rebonds offensifs. Cela leur donne trop de deuxièmes chances et trop de points. Si on avait eu plus de maîtrise, de discipline et de rigueur dans au moins une de ces statistiques, le match aurait été différent. Globalement, on a dominé 15 minutes de la première mi-temps, puis on a laissé cette équipe française s’exprimer avec son euphorie, son énergie et son agressivité. Je suis désolé de dire ça mais nous, on a joué au basket, là où cela ressemblait parfois plus à de la bagarre de l’autre côté. Je suis fier d’avoir joué au basket pendant 45 minutes » expliquait Rachid Meziane, le sélectionneur (français) de la Belgique.

Mais l’ancien assistant de Valérie Garnier chez les Bleues, et actuel coach de Villeneuve-d’Ascq, n’oublie pas qu’il reste un match à jouer pour les « Belgian Cats ». Pour la médaille de bronze face à l’Australie.

« Il faut se remettre la tête à l’endroit parce que l’on garde cette ambition d’aller chercher une médaille. Il va falloir digérer et essayer d’aller dormir déjà avec l’envie d’aller chercher cette médaille de bronze. Nous en sommes capables. On a prouvé qu’on était capable de renverser beaucoup de situations » conclut-il.