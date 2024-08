JO 2024 | Les Bleus du 3×3 en finale après un nouvel exploit face à la Lettonie !

Changement total d’ambiance pour le la phase finale du tournoi 3×3. Après la surclimatisation du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, c’est ainsi le soleil et la chaleur qui nous accueillent Place de la Concorde.

Pas de quoi gêner les Pays-Bas, qui remportent facilement (20-9) la première demi-finale du tableau masculin. Worthy De Jong (8 points) était intenable pour la Lituanie, pas assez mobile de son côté pour tenir la cadence.

Mais qui les rejoindra ? La Lettonie, championne olympique en titre et irrésistible en phase de poules, est logiquement favorite mais Lucas Dussoulier est toujours sur son petit nuage pour répondre à Karlis Lasmanis. Les Lettons prennent la tête mais les Bleus s’accrochent et passent devant à 8-7, Timothé Vergiat chauffant le public.

Le meneur de Blois continue son festival et la France commence à faire un petit break. Les Bleus laissent quelques layups aux Lettons, mais leurs tirs continuent de rentrer pour rester devant au score.

À 19-14, Jules Rambaut claque un énorme dunk et, après un rebond offensif puis une faute, il a la balle de match en main aux lancers-francs. Il convertit le premier et les Bleus réalisent un nouvel exploit monumental (21-14).

Lucas Dussoulier, Jules Rambaut, Frank Seguela et Timothé Vergiat disputeront la finale, pour la médaille d’or, face aux Pays-Bas. Ce sera à suivre à partir de 22h30 !

