La menace Stephen Curry ne demande qu’à s’enflammer

À 36 ans, Stephen Curry découvre les Jeux olympiques, comme Tyrese Haliburton ou Anthony Edwards. Deux fois champion du monde, en 2010 et 2014, il n’est qu’un « rookie » dans la plus prestigieuse des compétitions.

Lui qui a tout gagné en NBA est en quête d’un premier titre olympique pour compléter sa collection, et le meneur des Warriors a avoué qu’il avait ressenti du trac avant de rentrer sur le parquet.

« J’étais très nerveux avant le match, jusqu’à l’hymne national », reconnait-il. « C’était vraiment une ambiance cool là-bas. C’était évidemment complet. L’énergie était géniale. Enfiler ce maillot à ce niveau… J’attendais ça avec impatience depuis très longtemps, et je profite simplement du moment. C’est pourquoi vous me voyez si démonstratif, depuis la cérémonie d’ouverture jusqu’à ce soir quand je suis sur le banc. J’adore ça, et je voulais aussi le montrer à la fin du match. »

Des débuts discrets

Très démonstratif dans ses encouragements, sur le terrain mais aussi sur le banc, et auteur d’un panier à 3-points sans regarder si le ballon rentrait, le shooteur des Warriors a fini la rencontre face à la Serbie avec « seulement » 11 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes. Avec un tel effectif, inutile de forcer, et c’est mieux de partager la balle avec celui qui a la main chaude. Comme Kevin Durant, par exemple.

« C’est notre sixième match ensemble, et je ne compte même pas le premier parce que personne n’était en forme », poursuit-il. « C’est donc une dynamique étrange où on a conscience de l’importance de l’enjeu et de la nécessité de donner le meilleur de soi-même. Mais dans le même temps, il faut s’adapter à la situation inconfortable de ne pas savoir à quoi ça va ressembler chaque soir. Vous ne savez pas qui va prendre un coup de chaud. C’était KD (contre la Serbie), ce pourrait être quelqu’un d’autre mercredi. Et c’est la beauté de cette équipe. »

Parmi ses 11 points, Stephen Curry n’en a inscrit que trois avant le dernier quart-temps, un tir primé pour réduire l’écart à 10-5 après la bonne entame de match de la Serbie. Toutefois, cette entrée en matière ne semble pas particulièrement inquiéter Steve Kerr.

« Steph a débuté doucement », admet le sélectionneur. « Mais vous voyez l’impact qu’il a. Il remonte après une prise à deux, et LeBron (James) lance le ballon vers Jrue Holiday pour un lay-up parce qu’ils sont terrifiés par Steph. Donc la force de Steph, c’est que, qu’il marque ou non, il a un impact sur le jeu parce qu’il effraie l’autre équipe. La simple menace générée par Steph a un impact sur le jeu. »