Kentavious Caldwell-Pope : « Les Lakers auraient dû nous battre »

Kentavious Caldwell-Pope n’en doute pas. Malgré les départs de Bruce Brown et de Jeff Green lors de l’intersaison précédente, l’arrière pense que les Nuggets avaient suffisamment d’armes pour faire le doublé.

L’ancien arrière des Nuggets, de passage au micro de Draymond Green, cite Christian Braun ou Peyton Watson et les « signes prometteurs » qu’ils ont affichés, pour être en mesure de « reprendre le flambeau ». « Durant cette saison, on avait tous la même mentalité, c’est qu’on voulait faire (le doublé). On a eu quelques obstacles, on a dérapé », reconnaît toutefois le champion 2023.

Ce dernier, au-delà de l’effectif en place, a vite compris que la « route jusqu’au titre » empruntée un an plus tôt ne serait pas la même cette saison. KCP met en avant le facteur blessure, même si les titulaires, à l’exception de Jamal Murray, ont manqué moins de rencontres en 2024 qu’en 2023.

Surtout, l’année du titre, les Nuggets n’ont pas eu à batailler pour la première place à l’Ouest. En tête dès la mi-décembre 2022, Denver a pu gérer son avance sur les Grizzlies jusqu’à la fin de la saison. Tout l’inverse du dernier exercice où les hommes de Mike Malone ont connu une valse finale à trois avec le Thunder et les Wolves.

« On n’a plus d’essence »

« À l’approche des playoffs, les gars se reposent. Mais j’ai l’impression que c’est là qu’on a dépensé le plus d’énergie à certains moments, en essayant d’obtenir cette première place », juge le nouvel arrière du Magic, qui ajoute : « Et puis on arrive en playoffs… »

Il souffle un bon coup, et reprend : « On n’a plus d’essence. On a le sentiment que les Lakers auraient dû nous battre. On était menés à chaque match, au moins 10 (points de retard) jusqu’à 20, quelque chose comme ça… On a pris cette énergie et on l’a utilisée là-dedans. »

Le vétéran ne dira pas ouvertement s’il s’agissait d’une « erreur » de la part des Nuggets, de se mêler à la course à la première place. « J’en parlais avec les vétérans comme DJ (DeAndre Jordan), on savait qu’on allait faire les playoffs. On s’est dit qu’on voulait la première place, et il y a des discussions pour voir contre qui on pourrait se retrouver. Je m’en fiche de ça, allons en playoffs, peu importe notre position », affiche-t-il aujourd’hui.

Malgré l’énergie dépensée à l’époque, son équipe est parvenue à éliminer les Lakers (4-1), mais n’a pas été en mesure de passer l’obstacle des Wolves au tour suivant.