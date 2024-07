Des travaux monstrueux vont être lancés autour du United Center de Chicago. Pour une fois, il ne s’agit pas de rénover une salle NBA, comme cela arrive régulièrement, mais de refaire une beauté à son cadre.

La salle des Bulls est en effet entourée de parkings gigantesques, si bien que Ciere Boatright, directrice du département qui s’occupe de l’aménagement du territoire à la mairie de Chicago, n’hésite pas à les comparer à une « mer d’asphalte ».

Les propriétaires du United Center annoncent ainsi que, d’ici dix ans, et avec un chèque de 7 milliards de dollars, tout cela va changer.

« Je pense que ce projet va envoyer un message puissant et positif au monde et montrer comment Chicago et l’Illinois continuent d’établir de nouvelles normes en matière d’architecture, d’engagement communautaire et de croissance », explique Terry Savarise, directeur général du United Center, la maison des Bulls depuis 1994.

L’idée étant, grâce à sept phases de construction, de remplacer ces milliers de mètres carrés d’asphalte par des logements, un théâtre de 6 000 places, un parking avec un espace vert, des pistes cyclables, et peut-être même un hôtel. Le tout sur plus de 220 000 m2.

Un projet qui va créer au total 63 000 emplois, dont 4 000 rien que pour la première phase, au printemps 2025.