Alexandre Sarr actif, mais toujours maladroit

Après son zéro pointé à 0/15 aux tirs face aux Blazers, Alexandre Sarr avait les projecteurs braqués sur lui. Les mêmes qui scrutaient le premier panier à 3-points de Bronny James. Et le Français n’a pas forcément rassuré les fans des Wizards puisqu’il enchaîne avec un affreux 1/6 aux tirs dans la victoire face aux Kings. Le numéro 2 de la Draft n’inscrit que 2 points dans cette course victoire (73-69) mais il a bien noirci la feuille avec 11 rebonds, 4 passes et 1 contre. Les statisticiens auraient pu lui en compter un de plus car on l’a vu bâcher deux tirs dans la rencontre.

Un nouveau numéro pour Sarr

D’ailleurs, Alexandre Sarr a une qualité essentielle en défense dans sa protection du cercle : il ne tombe pas dans le piège des feintes. Par ailleurs, sa mobilité lui permet de revenir contrer un adversaire sous le cercle, même s’il est débordé au large.

Pour le reste, le Français n’était clairement pas à l’aise balle en main, et ses quatre passes décisives sont le plus souvent des ballons bien ressortis, alors qu’avec plus de confiance, il aurait pu sans doute remonter au cercle.

À noter que le Français a annoncé, dans la journée, qu’il avait choisi de changer de numéro. Exit le 12 qu’il porte en Summer League, et place au 20. Un choix rendu possible par le départ de Landry Shamet, qui le portait cette saison.

Sacramento / 69 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Timme 25 4/8 0/1 3/5 1 3 4 0 3 2 1 0 +10 11 10 I. Jones 33 4/10 1/3 3/4 4 6 10 0 4 2 2 3 +6 12 18 I. Crawford 23 2/6 2/3 0/0 1 0 1 1 2 0 0 1 -9 6 5 C. Jones 30 3/13 0/3 2/4 1 6 7 5 2 2 4 0 -14 8 6 M. Jones 33 4/11 0/6 3/3 1 7 8 8 6 3 7 0 -1 11 16 J. Lual-Acuil Jr. 3 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 2 0 -5 0 -1 A. Davis 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 2 2 B. Ellis 21 5/9 3/6 2/4 0 2 2 1 4 1 0 0 +8 15 13 K. Blackshear 5 0/2 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 +1 0 -1 D. Goodwin 3 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 2 3 X. Sneed 15 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 2 2 0 0 -19 2 2 A. Caver 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +3 0 -1 25/65 6/24 13/20 10 25 35 16 27 12 17 4 69 72 Washington / 73 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval A. Sarr 28 1/6 0/0 0/0 6 5 11 4 5 1 2 1 +1 2 12 K. George 26 2/7 1/5 6/6 1 1 2 2 4 1 4 2 +7 11 9 T. Funk 23 3/6 3/6 3/3 1 3 4 1 3 1 0 0 -2 12 15 B. Carrington 32 2/11 2/6 3/3 0 5 5 3 2 1 3 2 +6 9 8 J. Champagnie 13 1/5 0/2 0/0 2 2 4 0 1 0 2 0 +1 2 0 P. Baldwin Jr. 17 2/6 1/5 0/0 0 3 3 5 3 1 2 0 +6 5 8 M. Nowell 11 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 -6 2 0 Jo. Butler Jr. 12 0/3 0/1 2/2 0 2 2 0 1 0 0 1 +3 2 2 J. Bernard 27 5/11 3/9 7/7 0 5 5 2 1 0 6 0 +3 20 15 E. Stevenson 11 3/4 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 8 8 20/61 12/38 21/21 10 28 38 17 21 5 21 6 73 77

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.