Sabrina Ionescu permet à New York de faire le trou en tête de la WNBA

La WNBA s’apprête à faire une pause, d’abord pour le All-Star Game, puis surtout pour les Jeux olympiques. Et c’est le New York Liberty qui pointe largement en tête au classement, avec 21 victoires pour 4 défaites !

Les joueuses de « Big Apple » ont ainsi repris l’ascendant en battant deux fois en quelques jours le Connecticut Sun (18-6), qui avait réalisé le meilleur début de saison dans la ligue féminine, mais glisse désormais à la 2e place.

La nuit dernière, pour le dernier match des deux équipes avant le break, Alyssa Thomas et ses coéquipières avaient pourtant une belle occasion de rester sur les talons des joueuses de Sandy Brondello, qui devaient faire sans plusieurs titulaires, dont Breanna Stewart. Sauf que Sabrina Ionescu a sorti le grand jeu pour le Liberty (82-74).

Le record de matchs à 30 points de la franchise

Certes, la meneuse de jeu a perdu 7 ballons, dont un qui a permis à DiJonai Carrington de partir en contre-attaque et de recoller à 4 points (73-69) dans les cinq dernières minutes. Mais en dehors de ça, elle a constamment allumé la défense de Connecticut, pour finir la rencontre avec 30 points à 6/11 de loin, plus 6 rebonds et 5 passes décisives.

Plus en forme que jamais, elle s’empare du record du club quand au nombre de matchs à 30 points ou plus, avec 13. De quoi lui permettre de se hisser à la 19e place de l’histoire de la ligue, à égalité avec Seimone Augustus.

« C’est magique de jouer ici, surtout pour moi » explique-t-elle sur le Barclays Center. « Chaque fois que je shoote, j’ai l’impression que ça va rentrer avec le public qui me soutient. Donc je vais continuer de shooter. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.