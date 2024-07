Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et tout le monde se prépare pour une grande fête du sport. Le basket sera, comme souvent, particulièrement suivi, avec notamment la présence d’une « Dream Team 2.0 » américaine avec un roster époustouflant, mais aussi les Equipes de France féminines et masculines qui auront à cœur de bien figurer sur leurs terres, avec Victor Wembanyama comme tête d’affiche.

Les équipementiers aussi font le maximum pour être au rendez-vous. Ce sera notamment le cas de Puma qui a présenté le nouveau coloris de sa « All-Pro Nitro ». Baptisé « Fireglow », celui-ci pourrait bien se retrouver aux pieds d’Andrew Albicy, Dennis Schroder, RJ Barrett ou encore Laetitia Guapo et Jackie Young, qui évoluent respectivement en équipes nationales française et américaine de basket 3×3.

Prêt pour la saison estivale, ce nouveau coloris arbore une tige entre rouge, rose et orange, et dispose des bandes « PWR Tape » en noir pour compléter le maintien. L’ensemble repose sur une une semelle orange et blanche.

La Puma All-Pro Nitro « Fireglow » est disponible sur Basket4Ballers et le site officiel de Puma France au prix de 130 euros.