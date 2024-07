C’était il y a deux ans déjà, Kevin Durant et Nike avaient assuré la promotion de la KD 15 via la sortie d’un « Producer Pack », contenant plusieurs coloris conçus en hommage aux producteurs musicaux appréciés par le joueur, du Canadien Boi 1-da, à Cardo en passant par 9th Wonder.

Cette année, pour la KD 17, la nouvelle s’est rapidement répandue au sujet d’une nouvelle série de chaussures signatures du même genre, et le producteur « The Alchemist », également appelé « ALC » est le premier à voir sa paire débarquer en France.

A lire >> Le test complet de la KD 17

Alan Maman de son vrai nom, s’est fait une réputation de producteur hors pair dès la fin des années 90, avec pour vitrine le titre « Im The King » produit pour Royce Da 5’9, paru sur le jeu vidéo GTA III sorti en 2001. Originaire de Beverly Hills, il s’est pourtant forgé une identité de producteur de référence dans le hip hop new yorkais des années 2000, porté, entre autres, par ses productions pour le groupe Mobb Deep qui lui ont également servi de vitrine pour travailler avec de nombreux artistes issus du Queens, comme le groupe Capone-N-Noreaga, Cormega, Nas, Big Noyd ou encore le groupe Infamous Mobb pour ne citer qu’eux.

Il a ensuite diversifié ses collaborations, même s’il est resté estampillé « rap new-yorkais ». « ALC » a même sorti trois albums studio en collaboration avec une multitude d’artistes venus poser sur ses productions.

Sa touche musicale n’a visiblement pas laissé Kevin Durant insensible puisque le joueur des Suns lui a donc concocté une KD17 à son nom. Sur les premières images, on distingue une tige travaillée entre blanc, rose et violet avec des renforts latéraux en TPU transparents remontant jusqu’aux œillets, sur lesquelles des finitions en vert fluo « Volt » sont présentes, comme pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne. Le logo « ALC Records » est bien visible sur la languette, tandis que l’ensemble repose sur une semelle entre beige et blanc nacré.

La sortie KD 17 « The Alchemist » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.