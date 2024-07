Victor Wembanyama : « On peut s’attendre à beaucoup de plaisir, en tout cas de notre côté »

Auteur de 24 points, 6 rebonds, 4 passes et 3 contres, le tout à 10/14 aux tirs, Victor Wembanyama a été excellent pour ce premier match de préparation olympique. Surtout, ainsi que Vincent Collet l’a souligné en après-match, il a été très sérieux et altruiste en début de match, le « Victor qui peut porter l’équipe très haut ».

Victor, comment vous êtes-vous senti pour ce premier match de préparation qui lance officiellement la campagne olympique ?

Bien, même si c’est ma cinquième sélection [en Bleus]. Très bien. Je vois que tout le monde est sur la même longueur d’ondes en termes de projet. Et dans la volonté de répondre aux attentes du coach. C’est prometteur.

Qu’avez-vous pensé de votre association très attendue avec Rudy Gobert sous les panneaux, notamment défensivement ?

On peut s’attendre à beaucoup de plaisir, en tout cas de notre côté. Ce sont des expériences. On expérimente. Le but, c’est de construire sans perdre de temps. Il n’y a pas de match inutile.

La Turquie a mis plus de 6 minutes à marquer un panier dans le champ, quelle est votre première impression de la défense collective ?

« Ça fait plaisir de voir que mes coéquipiers me connaissent et sont au courant. C’est une force qu’il faut bien entendu exploiter à fond »

C’est clairement le but. On est dans nos standards en fait. On a répondu aux attentes du coach. On commence de la bonne manière pour construire sur les trois semaines, un mois à venir. Pour être prêt le jour J.

Vous vous êtes gavé de alley-oops toute la soirée, vous aviez préparé votre coup ?

Je n’ai plus joué de basket FIBA depuis longtemps, ça fait plaisir de voir que mes coéquipiers me connaissent et sont au courant. C’est une force qu’il faut bien entendu exploiter à fond. On l’a bien utilisée aujourd’hui, limite même un peu trop [rires].

Vous n’aviez plus joué de matchs officiels depuis deux mois, était-ce difficile de retrouver le rythme de match ?

Oui, même si je suis en forme. C’est toujours spécial. Ce qui change le plus, c’était d’avoir le public avec nous. Ça fait beaucoup de bien. Je pense qu’ils se sont autant amusés que nous, c’est satisfaisant.

Propos recueillis à Rouen