Shaquille Harrison file à l’ASVEL

Direction l’Europe pour Shaquille Harrison. À 30 ans passés, le voilà qui s’engage ainsi avec l’ASVEL pour la saison 2024/25, communique le club français. Imitant Admiral Schofield, autre « NBAer » ayant traversé l’Atlantique jusqu’en métropole lyonnaise.

Réputé pour ses qualités défensives, au point d’être nommé deux fois Défenseur de l’année en G-League (2022, 2024), ce combo guard a connu huit franchises en sept ans de carrière NBA : Phoenix, Chicago, Utah, Denver, Brooklyn, Portland, Los Angeles (Lakers) et enfin Memphis. Sans jamais s’imposer au sein de l’une d’elles.

Journeyman par excellence, Shaquille Harrison a donc passé le plus clair de son temps en G-League, affichant 12.2 points, 5.0 rebonds, 4.8 passes et 1.9 interception de moyenne, en quelque 200 matchs dans l’antichambre de la Grande Ligue.

Désormais, c’est en France et du côté de l’ASVEL, sous les ordres de Pierric Poupet, que l’ancien pensionnaire de Tulsa, non drafté en 2016, tâchera de briller. Dans un club pas au mieux collectivement, qui échoue à remporter le titre national depuis deux ans et qui enchaîne les déconvenues sur la scène européenne, en Euroleague.

Shaquille Harrison Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHX 23 17 47.6 23.1 73.7 0.4 2.3 2.7 2.4 1.8 1.1 1.0 0.3 6.6 2018-19 CHI 73 20 43.2 27.0 66.7 0.5 2.6 3.0 1.9 1.7 1.2 0.8 0.4 6.5 2019-20 CHI 43 11 46.7 38.1 78.0 0.5 1.5 2.0 1.1 1.3 0.8 0.4 0.4 4.9 2020-21 * All Teams 34 10 33.3 18.8 81.8 0.2 1.2 1.4 0.7 1.0 0.5 0.3 0.2 2.2 2020-21 * UTH 17 3 30.0 0.0 83.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.0 1.0 2020-21 * DEN 17 16 34.5 21.4 81.3 0.2 2.1 2.3 0.9 1.8 0.9 0.4 0.3 3.3 2021-22 BRK 2 11 33.3 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.5 2.0 2022-23 POR 5 24 41.7 30.0 73.3 0.2 4.2 4.4 6.0 2.4 2.2 1.2 0.4 8.8 2023-24 MEM 3 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 Total 183 15 43.5 28.1 71.8 0.4 2.0 2.4 1.6 1.5 1.0 0.7 0.4 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.