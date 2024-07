Les Mavericks conservent Jaden Hardy

Il y a eu du mouvement sur les lignes extérieures des Mavericks depuis quelques jours. Avec les arrivées de Quentin Grimes et Naji Marshall, et dans le même temps les départs de Tim Hardaway Jr. et Derrick Jones Jr. Et Jaden Hardy, alors ?

La question se posait car seulement 400 000 dollars étaient garantis sur son salaire de la saison prochaine (2 millions), ce qui laissait une porte ouverte pour Dallas, qui pouvait s’en séparer afin de faire des économies.

Mais HoopsHype nous apprend que son salaire est désormais totalement garanti. Jaden Hardy va donc rester dans le Texas et sera libre en 2025. Il sort d’une saison à 7.3 points de moyenne en 13 minutes, en sortie de banc. Il a notamment réussi quelques bons matches en playoffs.

Aura-t-il autant de temps de jeu la saison prochaine ? Si Klay Thompson, la priorité des Mavericks, arrive, cela devrait se compliquer.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.2 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.9 0.1 7.3 Total 121 14 42.0 37.9 80.0 0.3 1.6 1.8 1.4 1.2 0.3 0.9 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.