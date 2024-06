Les Pistons prêts à récupérer Tim Hardaway Jr. ?

Les Mavericks ont besoin de se séparer de la dernière année de contrat de Tim Hardaway Jr. à 16 millions de dollars, pour se renforcer mais aussi prolonger Derrick Jones Jr. Selon Marc Stein, ils pourraient recevoir un coup de main des Pistons dont la reconstruction n’en finit plus… D’autant que le nouveau président Trajan Langdon préfère empiler les joueurs en fin de contrat, plutôt que de taper dans sa grosse enveloppe pour recruter.

À Dallas depuis cinq ans, Tim Hardaway Jr. a beaucoup déçu en playoffs, et il pourrait quitter la franchise après cinq ans de bons et loyaux services. Une potentielle arrivée à Detroit serait une manière, pour lui, de boucler la boucle puisqu’il est sorti de Michigan. C’était il y a 11 ans !

En échange, les Mavericks pourraient récupérer Quentin Grimes, l’ancien shooteur des Knicks, qui n’a pas montré grand chose aux Pistons après son transfert. Plus jeune que Tim Hardaway Jr, c’est aussi un meilleur défenseur, et surtout il est beaucoup moins cher puisqu’il touchera environ quatre millions de dollars la saison prochaine. Pour que l’échange soit possible, sans doute que Detroit lâchera aussi un second tour de Draft.